La posible sanción de UEFA al Barcelona por el caso Negreira y el lio montado en Portugal con Cristiano Ronaldo fueron los dos temas prncipales de la tertulia de El Primer Palo en EsRadio moderada por Juanma Rodríguez y con María Trisac, Paul Tenorio, Sergio Fernández y Dani Blanco de contertulios.

El director del diario As, José Felix Diaz fue invitado al programa y dijo que "la UEFA está indignada con el Barça. Habrá sanción seguro". Sergio Fernández matizó el tema de la judicialización en España y que será complicao ser sancionado en nuestro pais a lo que Paul Tenorio contestó tajante "Es una verguenza lo que hicieron y van a ir para adelante"

En cuanto al tema Cristiano Maria Trisac semostró rotunda "Es un símbolo para su pais. Jorge Jesus lo ha gestionado muy mal" y Dani Blanco estaba en esa línea. Me paree uq ele ntrenador no ha sabido cuidar al símbolo"