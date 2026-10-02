El Atlético lanza una colección de cartas tan exclusiva que podría valer una fortuna

Si te gusta el mundo del fútbol y el de las cartas o cromos coleccionables, hay una novedad importante dentro del mercado. Sobre todo porque en este mundillo las cartas exclusivas son las más buscadas. Ya hemos hablado mucho de ello en diferentes noticias de nuestra sección de coleccionismo y ahora entramos de lleno en un terreno colchonero y exclusivo.

El Atlético de Madrid, cuyas leyendas como Antoine Griezmann tienen ya su propia tienda llamada Grizzy Cards o la futura que abrirá Giuliano Simeone, ha presentado de manera oficial en colaboración con la plataforma Collectibol y la firma Kraken un nuevo episodio del denominado "The Origin Series".

Esta serie de cromos físicos y numerados ha sido creada por el Atlético de Madrid y es algo único en el mundo. La colección consta de cartas únicas con Koke, Marcos Llorente, Álex Baena, Ademola Lookman y Kang-in Lee como protagonistas.

Así lo presentaba el club:

THE ORIGIN SERIES ya está aquí 🤩 Una colección de 200 cartas únicas de @krakenfx y @collectibol y en donde nuestros jugadores Koke, Llorente, Baena, Lookman y Kang In son protagonistas 🔥 ¡Descubre muy pronto como conseguir la tuya! 🔝 pic.twitter.com/5WrnaDEMSg — Atlético de Madrid (@Atleti) August 26, 2026

"Tirada limitada de solo 50 unidades, creada especialmente para los coleccionistas del Atlético de Madrid. Cada caja incluye la tercera equipación de la temporada 2026/27 y una carta exclusiva de Collectibol seleccionada al azar, protagonizada por una de estas cinco estrellas: Marcos Llorente, Koke, Lookman, Kang In Lee y Álex Baena. Algunas cartas estarán firmadas y esconderán premios de Kraken, que van desde entradas para partidos y camisetas firmadas hasta la oportunidad de jugar en el Riyadh Air Metropolitano", dice el comunicado del Atlético.

La magia de esta idea radica en que solo habrá 50 unidades de estas cartas y ya si la suerte acompaña al que se haga con una de ellas podría incluso llevarse una firmada. Esto en el mundo del coleccionismo es clave. La exclusividad. Tener algo de una tirada única de 50 piezas es ya multiplicar el valor del coleccionable, pero si además suma una firma, el mercado puede enloquecer a corto, medio y largo plazo. En Libertad Digital hemos tenido acceso a una de esas cartas y os la mostramos en el vídeo que acompaña la noticia.

El mercado de cartas exclusivas de fútbol se ha convertido en una potente industria de inversión donde los precios varían desde unos pocos cientos de euros hasta récords históricos de 1,5 millones de dólares.

Aquí algunos ejemplos. El cromo de debut de Lionel Messi de la colección Megacracks de 2004 lidera el ranking histórico tras venderse por un millón y medio de dólares, seguido muy de cerca por la carta única dorada de Erling Haaland con el Borussia Dortmund que alcanzó el millón trescientos cincuenta mil dólares. En el tercer puesto se sitúa el legendario cromo sueco de Pelé del Mundial de 1958, considerado el Santo Grial clásico del fútbol con un valor de un millón trescientos treinta mil dólares. Cierran la lista la carta de novato de Cristiano Ronaldo con el Sporting de Portugal de 2002, adquirida por cuatrocientos treinta y cinco mil dólares, y la exclusiva edición dorada de Kylian Mbappé del Mundial de 2018 limitada a solo cinco copias en el mundo, por la que se pagaron trescientos mil dólares.

En el caso del Atlético está el factor de exclusividad. En el mundo de los cromos deportivos, la escasez extrema es lo que dicta el precio, y una tirada de tan solo 50 unidades en todo el mundo es ridículamente baja.