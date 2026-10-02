El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha lanzado una seria advertencia al Ejecutivo británico, amenazando con reducir drásticamente sus inversiones en el Reino Unido en función de la severidad de la sanción que reciba el Manchester City. El club inglés ha sido declarado culpable recientemente de cometer graves irregularidades financieras por una comisión independiente de la Premier League.

De acuerdo con la información publicada por la agencia económica Bloomberg, los altos mandatarios del país del golfo Pérsico han trasladado al Gobierno del Reino Unido que la futura penalización podría tener un impacto directo en el "apetito para inversiones y compromisos a gran escala" en el país. Cabe recordar que el abanico de posibles castigos que maneja la comisión independiente es muy amplio y va desde una cuantiosa multa económica hasta la pérdida de puntos, el descenso de categoría o, en el peor de los casos, la expulsión definitiva del fútbol profesional británico.

La relación entre el Manchester City y el país árabe comenzó en el año 2008, momento en el que la entidad deportiva fue adquirida por el fondo de inversión soberano de Abu Dabi. Desde aquella fecha, los propietarios se han encargado de inyectar enormes cantidades de dinero en el equipo para situarlo en la élite europea. Sin embargo, la investigación impulsada por la Premier League ha demostrado que el conjunto inglés defraudó más de 1.000 millones de euros entre las temporadas 2009 y 2018 mediante patrocinios inflados artificialmente. La gran mayoría de estos acuerdos comerciales se firmaron con empresas radicadas en el propio territorio de Emiratos Árabes Unidos.

Los datos manejados por Bloomberg reflejan que, a lo largo de los últimos cinco años, el país asiático ha inyectado decenas de millones de euros en sectores estratégicos de la economía del Reino Unido, tales como la defensa, la ciencia y la tecnología. Además, la tensión diplomática se produce en un momento delicado, ya que hay prevista una cumbre bilateral entre ambas naciones para el próximo mes de octubre.

Fuentes cercanas al caso indican que diversos miembros del Gobierno británico han expresado en privado su frustración por la actitud desafiante mostrada por Emiratos Árabes Unidos durante todo este escándalo. Desde Londres consideran que las autoridades árabes estaban plenamente al tanto de las infracciones sistemáticas cometidas por el Manchester City durante casi una década, mientras insistían públicamente en que su gestión era intachable y no estaban incurriendo en ninguna práctica contraria al reglamento.

Esta demostración de fuerza diplomática por parte de los dueños del club llega poco después de las controvertidas declaraciones del político británico Andy Burnham, quien se vio obligado a retractarse de forma pública tras afirmar que sería "muy preocupante" perder a los inversores del equipo si estos decidieran abandonar la institución a causa de este revés legal.

Ante el revuelo generado, un portavoz oficial de Downing Street tuvo que intervenir para zanjar la polémica y emitió un comunicado oficial horas después. En el texto, el Ejecutivo subrayó de manera contundente que nadie está por encima de la ley y que todos los culpables de alterar el juego limpio financiero tendrán que asumir las consecuencias legales y deportivas de sus actos.

Por su parte, la directiva del Manchester City no ha tardado en reaccionar y comunicó de forma oficial que ya ha presentado una apelación formal para defenderse de las acusaciones de dopaje financiero. El proceso sigue su curso en los despachos y se espera que el organismo competente emita un veredicto final sobre el futuro de la institución hacia el mes de enero.