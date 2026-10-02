Escándalo arbitral con el Madrid en la Champions femenina: "Esto no lo he visto en mi vida"

El Real Madrid empató este jueves en su visita al Manchester City en la Champions League femenina (1-1). Un punto que bien podrían haber sido tres para las chicas de Pau Quesada si la colegiada italiana Silvia Gasparotti no hubiera anulado el golazo de Silvia Cristóbal en la recta final.

En concreto, la jugada se produjo en el minuto 89, cuando la futbolista del Madrid conectó un gran disparo y mandó el balón al fondo de la red de la portería defendida por Yamashita. Sin embargo, Gasparotti pareció haber pitado unas décimas de segundo antes al entender que Cristóbal estaba moviéndose y estorbando a Beth Mead.

Es que lo para cuando chuta Silvia Cristóbal. ES LAMENTABLE https://t.co/9uacmVdjq6 pic.twitter.com/wiWHT5vJyL — Big Cataso ⭐️⭐️ (@BigCataso) October 1, 2026

La decisión de anular el gol generó una gran indignación en el bando madridista. El técnico Pau Quesada, Athenea del Castillo y la propia Silvia Cristóbal no podían creer que el tanto no subiera al marcador. "Esto no lo he visto en mi puta vida. Esto no es Champions, es otra cosa", fue la reacción de Quesada.

"Me cuesta entender que haya pitado antes, podía haberse esperado para que entrase el VAR. Llevamos mucho tiempo detrás de esto, dejas que acabe la acción, vas al VAR y lo compruebas", añadió el técnico blanco.

Pau Quesada: "Esto no lo he visto en mi puta vida. Esto no es Champions, esto es otra cosa". Enfado monumental del banquillo del Real Madrid con el gol anulado a Silvia Cristóbal. pic.twitter.com/vfxOd6LVpy — Sandra S. Riquelme (@SandraRiquelme_) October 1, 2026

"Hemos estado muy calientes en esa acción porque entre todos tenemos que profesionalizar para que no se den estas acciones", apuntaba Pau Quesada.