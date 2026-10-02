La respuesta de señor de De la Fuente: ¿Qué haría él con Cristiano Ronaldo?

El preparador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, ha optado por mantener una postura de máxima prudencia y respeto institucional al ser consultado sobre la reciente controversia protagonizada por el delantero portugués en el seno del combinado luso. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, previa al inminente compromiso internacional, el técnico riojano dejó claro que no es su estilo inmiscuirse en asuntos de otros vestuarios ni alimentar debates estériles.

La rueda de prensa, celebrada en las instalaciones del estadio Carlos Tartiere de Oviedo, sirvió para focalizar la atención en el verdadero objetivo del equipo nacional: el encuentro frente a la República Checa. Este choque se enmarca en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, un torneo en el que España busca consolidar su modelo de juego y asegurar los puntos necesarios para avanzar a la fase final. Ante la insistencia de los periodistas por conocer su perspectiva sobre el abandono de la concentración por parte del atacante luso, el entrenador fue tajante.

"No puedo opinar de ello porque no tengo datos ni conocimiento. Especular y hacer cábalas tampoco es lo mí. No me gusta", aseveró el seleccionador nacional. Con estas declaraciones, De la Fuente subraya la importancia de evitar los juicios de valor basados en informaciones incompletas o rumores infundados, una máxima que intenta aplicar siempre en su gestión deportiva al frente del grupo y que refleja la seriedad de su proyecto.

El técnico insistió en que los problemas internos de cada plantilla tienen sus propias aristas y particularidades, las cuales resultan imposibles de calibrar con exactitud desde la distancia. "Una vez que te sucede, la situación, como diría un profesor mío, es única e irrepetible. Hay que aprenderla y tratarla como corresponde. Pero no se puede contestar sin conocer lo que ha sucedido", concluyó el máximo responsable técnico de la selección nacional, evidenciando su madurez para sortear este tipo de polémicas externas al terreno de juego.

De esta forma, el cuerpo técnico español trata de blindar a todos sus internacionales frente a cualquier distracción mediática innecesaria. El foco de la expedición permanece inalterable en el plano estrictamente competitivo, donde el conjunto aspira a ofrecer una actuación convincente ante la afición asturiana. La prioridad absoluta para el equipo pasa por sumar una nueva victoria en este exigente calendario del fútbol europeo, dejando que los conflictos ajenos sean resueltos en el ámbito privado por las federaciones pertinentes.