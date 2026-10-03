Asaltan el palco de Vallecas: asientos rajados y pintadas contra Presa

El Rayo Vallecano ha vuelto a disputar un partido en el estadio de Vallecas este sábado casi cinco meses después de la última jornada como local. Los problemas en el estadio han impedido que el club debute en casa en lo que va de temporada. Una vez que la Comunidad de Madrid levantó la suspensión el pasado 14 de septiembre y certificó que el estadio es apto para la actividad deportiva, el Cagliari ha sido el primer equipo visitante para disputar el Trofeo de Vallecas.

Sin embargo, durante el encuentro varios encapuchados han rodeado el palco de Vallecas con las autoridades y los invitados dentro. Además, como ha compartido la propia entidad, el lugar ha aparecido vandalizado.

En el comunicado del Rayo Vallecano se ha asegurado que durante la noche "se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro Estadio". Al mismo tiempo, se han preguntado: "¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?"

Esta denuncia pública ha ido acompañada de imágenes que reflejan los hechos y han asegurado que "son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor Consejero". Asimismo, han señalado que se trata de "un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y por ende todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio".

¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?

Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido… pic.twitter.com/BnmDn2smQi — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 3, 2026

Desde la entidad se ha defendido que la reapertura para disputar el Trofeo de Vallecas se ha conseguido acreditando el cumplimiento de la normativa y desmontando el informe de auditoría que motivó su suspensión. El club ha reafirmado que no se dejará amedrentar y continuará trabajando para alcanzar su sexta permanencia consecutiva en Primera División.

El comunicado ha terminado informando de que el lunes se denunciarán los hechos ocurridos en la madrugada aportando las imágenes de las cámaras de seguridad. Además, desde el Rayo Vallecano se confía en que "se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social".