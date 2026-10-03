Fabián Ruiz, baja de última hora con España para viajar a París por su paternidad

Fabián Ruiz ha abandonado este sábado la concentración de la selección española en Oviedo para viajar a París y estar presente en el nacimiento de su primer hijo. El centrocampista del Paris Saint-Germain recibió la noticia durante la concentración y cuenta con el permiso del seleccionador, Luis de la Fuente, para desplazarse a la capital francesa y acompañar a su familia en un momento tan especial.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó de la salida del futbolista sevillano poco antes del comienzo del encuentro que España disputará este sábado frente a la República Checa en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. El partido, correspondiente a la Liga de Naciones, está programado para las 20:45 horas.

De esta manera, Fabián no podrá participar en el compromiso de esta noche. Su ausencia se suma a las diferentes bajas que ha sufrido la selección española durante esta ventana internacional, aunque en su caso no está relacionada con ningún problema físico.

La noticia del nacimiento ha sorprendido al futbolista durante una concentración especialmente larga. Ante esta situación, Luis de la Fuente ha dado autorización a Fabián para abandonar temporalmente la disciplina de la selección y desplazarse hasta París. El jugador podrá así estar junto a su pareja y vivir el nacimiento de su primer hijo.

Por el momento, la Federación Española no ha precisado si Fabián Ruiz regresará a la concentración después del nacimiento para incorporarse de nuevo al grupo de cara al último compromiso de esta ventana internacional. España se enfrentará el próximo martes, día 6, a Croacia en Split, por lo que queda pendiente conocer si el centrocampista estará disponible para ese encuentro.

La baja de Fabián se produce en una convocatoria que ya ha sufrido varias modificaciones debido a los problemas físicos de algunos internacionales. Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo y Eric García también han abandonado la concentración por diferentes molestias, reduciendo las opciones disponibles para el seleccionador.

A estas bajas se suma la de Pedro Porro. El lateral del Tottenham Hotspur no llegó a incorporarse a la concentración de la selección española debido a una lesión y quedó fuera de los planes de De la Fuente para esta ventana.

Además, Fabián no podrá ser reemplazado para el encuentro de esta noche por ninguno de los jugadores que permanecieron fuera de la convocatoria para este partido. Pau Cubarsí y Carlos Espí son los dos futbolistas que se quedaron fuera de la lista definitiva, pero la normativa de la UEFA establece que la relación de jugadores para el encuentro debe quedar cerrada con antelación.

Por este motivo, ambos jugadores no pueden entrar en la convocatoria para enfrentarse a la República Checa a pesar de la ausencia de Fabián Ruiz. La lista para el encuentro quedó cerrada a las 23:59 horas de la noche anterior, por lo que cualquier modificación posterior debe ajustarse a las condiciones establecidas por la normativa.

España afrontará así el duelo ante la República Checa con una baja de última hora y con Fabián Ruiz ya camino de París. La prioridad del centrocampista pasa ahora por acompañar a su familia en el nacimiento de su primer hijo, mientras queda en el aire su posible regreso a la concentración para el encuentro del martes frente a Croacia.