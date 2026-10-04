Álex Sola, jugador del Almería, estrella su coche y huye a la carrera

Álex Sola, jugador de la UD Almería, se ha visto involucrado en un accidente durante la madrugada del sábado al domingo, alrededor de las 7:20 horas. El equipo almeriense se midió al Burgos y consiguió la victoria por 2-1 ante su afición, aunque el vasco no participó en el encuentro y permaneció en el banquillo.

Según informa El Diario de Almería, el accidente ocurrió en la Avenida de Montserrat. Álex Sola conducía un BMW gris de gran cilindrada que terminó empotrado contra otros vehículos. Los vecinos de la zona fueron quienes alertaron de lo sucedido y grabaron un vídeo en el que se puede ver al jugador bajarse del vehículo y huir corriendo.

Además, tanto las puertas delanteras del coche así como la tapa exterior del depósito de gasolina se quedan abiertas. Los agentes que acudieron al lugar han abierto un atestado por alcoholemia.

Álex Sola y

BMW Solo pic.twitter.com/RNhPYrt3ZA — Los otros 18 (@Losotros18) October 4, 2026

El futbolista vasco firmó el pasado verano por el club andaluz como agente libre después de acabar su vinculación con el Granada CF.

Otro suceso similar

En diciembre de 2025, Aridane Hernández, central canario por entonces jugador del Almería, dio positivo en las pruebas de alcoholemia a las que fue sometido tras un accidente. Según la información conocida, estrelló su Porsche Cayenne negro con tres vehículos aparcados en la calle que daba acceso al residencial donde vivía, en el barrio de la Vega de Acá.

Además, causó otros desperfectos. Aridane fue arrestado por las autoridades y, tras varias horas detenido, era puesto en libertad a la espera de un juicio rápido.