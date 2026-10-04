El Clásico de 1969 en el Bernabéu que truncó la carrera de Bustillo

El triunfo en el fútbol es una carrera de obstáculos en la que no siempre se llega felizmente a la meta. Lo es ahora y lo era ya en los años 60 del pasado siglo, cuando Miguel Ángel Bustillo Lafoz (Zaragoza, 9 de septiembre de 1946 — Reus, Tarragona, 3 de septiembre de 2016) comenzó a darle patadas a un balón —y en su caso también bastantes cabezazos— y a salir en los cromos. Buen mozo, el mañico se desempeñaba por el eje del ataque, allí donde Marcelino, el del histórico gol a la URSS de Yashin en la Eurocopa del 64, ejercía de punta de lanza de Los Magníficos, aunque los dos interiores que le flanqueaban, Santos y Villa, tampoco eran precisamente mancos en el difícil arte de perforar redes adversarias. Sus hechuras de ariete a la antigua usanza, impetuoso y valiente, esforzado y fajador, le llevaron al primer equipo a los veinte años, cuando ya aquel Zaragoza extraordinario comenzaba a languidecer, una tarde de febrero de 1967 en el mismísimo Camp Nou, al lado del propio Marcelino.

En la siguiente temporada, 67-68, ya sería titular, e incluso accedería a la selección española. Sus registros fueron modestos —una decena de goles en aquella Liga de 30 partidos—, pero en ese momento le suponían a un futbolista de Primera una elevada cotización, en unos tiempos en los que el mercado apenas se movía, entre el absurdo veto a los extranjeros y el odioso 'derecho de retención'.

En la agenda de un Barça romo en ataque

A principios de la campaña 68-69 el Barça, vigente campeón de la Copa de SE El Generalísimo, atravesaba por una preocupante sequía goleadora (en los cinco primeros partidos de Liga tan sólo había conseguido dos escuálidos tantos), de modo que su ilustre secretario técnico Domingo Balmanya —que casualmente ya le había hecho debutar meses antes con la Absoluta— apadrinó su fichaje. El precio era alto (8 millones de pesetas, más los traspasos al club aragonés del zaguero canterano Borrás y el extremo Oliveros), y además Bustillo no se incorporaría hasta la Copa, ya en la primavera siguiente, de manera que si del mozo dependía la solución ofensiva del equipo, esta tendría que esperar bastante tiempo, y los azulgranas ir tirando con lo puesto.

El Zaragoza cumplió ese año un curso lamentable, con cambio de técnico incluido, salvando la categoría agónicamente, en el último suspiro. Dentro de ese deficiente rendimiento colectivo, Bustillo va a aportar los suficientes goles —nuevamente rondando la decena— para hacerse con un sitio en la Selección, que acababa de quedarse fuera del Mundial mexicano de 1970. Incluso marcará un par de tantos intrascendentes a Suiza y Yugoslavia.

Su debut con el Barça, esperado como agua de mayo, se produce precisamente en mayo y con mucha agua, en un partido copero desdichado frente a la Real Sociedad en el viejo Atocha, con aplastante victoria donostiarra por 5-1 y el conjunto culé naufragando totalmente en el barro. En la vuelta casi igualan la eliminatoria —vencieron por 3-0 en el Camp Nou—, pero se van a quedar fuera del Torneo del KO, noqueados a las primeras de cambio. A los aficionados blaugrana no les dio tiempo a hacerse una idea cabal de Bustillo, pero el muchacho tampoco parecía capaz de obrar milagros.

Aquel maldito domingo…

Lo parecerá, sin embargo, en el estreno de la Liga siguiente, la 69-70, nada menos que en el Bernabéu. La pretemporada había sido feliz para el Barça en los trofeos veraniegos (se llevó el Ciudad de Palma, el Gamper y el Mohamed V, y tan sólo doblaría la rodilla en una maratoniana final del Costa del Sol frente al Corinthians brasileño). El club catalán también había realizado otro fichaje de campanillas, el del españolista Marcial. En la capital los azulgranas tienen un arranque fulgurante, y a los 5 minutos ya vencían por 0-2, con dos tantos del propio Bustillo rematados desde muy cerca. Luego los merengues equilibrarían la contienda, con un doblete del también debutante Fleitas, e incluso remontarían, fieles a su estilo, aunque el partido acabó 3-3. Pero en ese momento el ariete aragonés ya no se encontraba en el campo, sino en la enfermería, víctima de un duro choque con el central madridista De Felipe.

El delantero le había hecho una fuerte entrada por detrás a Grosso en la primera mitad, y le esperaban. De Felipe va a encimarle cuando ya había pasado el balón a Rexach, en el borde del área madridista, y el árbitro, el famoso Ortiz de Mendíbil, ni siquiera pitaría falta. Permaneció caído en el césped durante un par de minutos, doliéndose, hasta que finalmente uno de sus compañeros echó fuera el balón para que fuese atendido, y entre el azulgrana Pujol y el guardameta blanco Junquera le sacaron del terreno de juego, depositándole en la línea de fondo, donde le esperaba Ángel Mur padre, el legendario masajista del Barça entre 1937 y 1973.

Se temió lo peor, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Bustillo tenía la rodilla destrozada ("rotura total de la inserción del ligamento lateral interno en sus dos capas, superficial y profunda, desinserción periférica del menisco interno y rotura del ligamento cruzado anterior", que así rezaba el parte de guerra). La temporada ya había finalizado para él nada más comenzar. Adiós al hombre-gol providencial que debía devolver al Barça a lo más alto, hasta ese título de Liga que ya llevaba casi una década sin catar. Y menos mal que la operación estuvo a cargo de una auténtica eminencia de la cirugía traumatológica, el doctor Joaquín Cabot, salvador de innumerables rodillas y carreras deportivas…

Crepúsculo malacitano

La recuperación fue lenta y problemática (tuvo que ser intervenido por segunda vez), y el futbolista no reapareció hasta mayo de 1970, con un gol al Celta en partido de Copa, pero ya no era el mismo de antes. No volvió a recuperar la titularidad, puesto que ninguno de los entrenadores que se sentaron en el banquillo barcelonista —el inglés Vic Buckingham y el neerlandés Rinus Michels— le consideraron capaz de adaptarse a las exigencias de la competición. En 1972 el Barça va a darle la carta de libertad —acababa de fichar al granadinista Barrios, un jugador de características similares al aragonés—, y Bustillo pasará al Málaga, que por aquellos días tenía pretensiones de lograr algo más que su mera consolidación en la máxima categoría, realizando una ambiciosa política de contrataciones (Viberti, Roldán, Deusto, Orozco, Uriarte…). En La Rosaleda sí fue titular habitualmente, disputando 126 partidos a lo largo de cinco temporadas, marcó goles —ma non troppo: 28—, y plegó antes de cumplir los 31.

Una vez retirado del fútbol trabajó en el sector hotelero en Salou, viviendo en la vecina Cambrils, y falleció en 2016, a pocos días de cumplir los 70. Y en una de esas bromas macabras que a menudo juega el destino, en ese mismo año 2016 van a irse, con unos pocos meses de diferencia, los dos protagonistas de aquel desafortunado lance de 1969 en el Bernabéu, Pedro De Felipe en abril, y Miguel Ángel Bustillo en septiembre. Fue la suya una carrera agridulce, que arrancó con brillantez y grandes esperanzas, pero que se truncó un aciago día de septiembre de 1969, justo cuando acababa de ingresar al camino de la gloria.