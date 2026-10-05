Andy Carroll revela la identidad del hombre que lo agredió sexualmente: "Espero poder dejar atrás este capítulo"

Andy Carroll ha decidido poner nombre a uno de los episodios más traumáticos de su vida. El exinternacional inglés ha confirmado que Kevin Adams, conocido coreógrafo e instructor de baile que participó en programas de la BBC como Fame Academy y Strictly Come Dancing: It Takes Two, fue el hombre que lo agredió sexualmente mientras dormía en su casa.

Carroll había relatado por primera vez la agresión en su autobiografía, Owning It, publicada a finales de septiembre, aunque entonces decidió no identificar públicamente al responsable. El exjugador de Newcastle, Liverpool y West Ham explicó que solo un reducido grupo de personas conocía la identidad del agresor.

Ahora, después de conocer que el nombre de Adams aparecía en documentos judiciales de acceso público, Carroll ha decidido confirmar que se trata del hombre al que se refería en su libro.

"Ahora que Kevin Adams ha sido señalado en documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder empezar por fin a dejar atrás este capítulo. Estoy listo para seguir adelante. Esto tuvo un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos", afirmó Carroll a The Sun on Sunday.

Una agresión que ocurrió mientras dormía

Según el relato de Carroll, el episodio tuvo lugar durante su segunda etapa en el Newcastle. Un conocido de su entonces pareja acudió a su domicilio para ver un combate de boxeo y posteriormente se quedó a dormir. Durante la noche, Carroll se despertó y descubrió que el hombre estaba intentando agredirle sexualmente. El futbolista lo expulsó de la vivienda y, cuando intentó regresar, se enfrentó a él antes de avisar a la Policía. Posteriormente tuvo que declarar durante el proceso judicial.

El proceso, según explicó el propio Carroll, fue especialmente duro. El futbolista describió su comparecencia ante el tribunal como una experiencia "humillante" y "horrible". La identidad del condenado no había trascendido públicamente durante años debido, entre otras circunstancias, a la protección que la legislación británica concede a las víctimas de agresiones sexuales. Carroll decidió renunciar voluntariamente a ese anonimato al contar su experiencia en su autobiografía.

Kevin Adams fue condenado en 2023

Adams fue declarado culpable de delitos sexuales por el Tribunal de la Corona de Chelmsford en 2023, después de un juicio en el que Carroll prestó declaración.

Las informaciones publicadas tras hacerse pública su identidad señalan que Adams recibió una pena de 20 meses de prisión, además de quedar sometido durante diez años a las obligaciones correspondientes al registro de delincuentes sexuales y recibir una prohibición de acceso a la localidad donde residía Carroll. Durante la sentencia, la jueza Mary Loram cuestionó duramente la versión ofrecida por Adams durante el proceso y rechazó su intento de presentarse como víctima.

"El trauma no ha desaparecido"

Carroll ha reconocido que la agresión no quedó atrás después del juicio. En su autobiografía explica que el recuerdo ha seguido presente durante años y que llegó a afectar incluso a su capacidad para concentrarse en el fútbol. "Lo que me pasó afectó a todos los aspectos de mi vida. Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa... incluido el fútbol. El trauma no ha desaparecido", escribió el exdelantero.

El futbolista también explicó que dudó durante mucho tiempo sobre si debía incluir el episodio en su autobiografía. Finalmente decidió hacerlo después de hablarlo con su pareja, Lou Teasdale, y con su entorno. Su objetivo, según sus propias palabras, era que contar lo ocurrido pudiera servir de ayuda a otras personas que hayan sufrido situaciones similares.

Pide que no se difundan fotografías junto a su agresor

Tras confirmar públicamente la identidad de Adams, Carroll ha pedido además que no se multipliquen en medios y redes sociales las fotografías en las que aparece junto al condenado. El exfutbolista ha explicado que no quiere seguir viendo el rostro de Adams asociado a su propia imagen cada vez que se habla del caso y que desea poder cerrar definitivamente esta etapa de su vida.

Carroll, de 37 años, continúa vinculado al fútbol y actualmente juega en el Dagenham & Redbridge, además de ejercer como copropietario del club. Antes de su retirada del fútbol de élite fue nueve veces internacional con Inglaterra y defendió, entre otros, las camisetas de Newcastle, Liverpool y West Ham. Su decisión de contar públicamente lo sucedido convierte ahora un episodio que durante años permaneció en privado en una parte conocida de su historia personal. Para Carroll, sin embargo, el objetivo parece ser precisamente el contrario: dejar de vivir condicionado por aquel episodio y poder pasar página.