Así quedan los emparejamientos de la primera eliminatoria de Copa del Rey

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026/27, celebrado este lunes a mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha deparado duelos el que medirá al UE Tavernes, de categoría Regional, contra el Vanlencia; el Navalcarnero (Segunda RFEF) frente al Real Betis; el vencedor del Güímar-Sporting de Hortaleza (Regional) contra el Sevilla; o el ganador del Prat-San Rafael (Regional) ante el Athletic Club de Bilbao.
Esta primera ronda cuenta con la participación de 112 clubes, entre ellos 16 de Primera; es decir, todos los equipos de LaLiga EA Sports salvo Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que, al disputar la Supercopa de España —el próximo mes de febrero en Turquía—, quedan exentos de competir hasta dieciseisavos de final.
Los partidos de esta primera ronda de la Copa del Rey se disputarán entre los días 27, 28 y 29 de octubre. La segunda eliminatoria se celebrará a principios del mes de diciembre (días 1, 2 y 3) y los dieciseisavos —con los cuatro participantes en la Supercopa—, dos semanas después (15, 16 y 17). Todas las eliminatorias son a partido único a excepción de las semifinales y se disputarán en el campo de menor categoría.
Enfrentamientos de primera ronda de la Copa del Rey 2026/27
Atlético Calatayud (Regional) - Osasuna (1ª)
Lebrijana (Regional) - Getafe (1ª)
Anaitasuna (Regional) - Alavés (1ª)
Auriense (Regional) - Deportivo (1ª)
Ribadesella (Regional) - Racing de Santander (1ª)
Sporting de Alcázar (Regional) - Málaga (1ª)
UE Tavernes (Regional) - Valencia (1ª)
Pinatar (Regional) - Elche (1ª)
Güímar/Sporting Hortaleza (Regional) - Sevilla (1ª)
Prat/San Rafael (Regional) - Athletic Club (1ª)
Covadonga (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª)
Laredo (3ª RFEF) - Burgos (2ª)
Guijuelo (3ª RFEF) - Real Sporting de Gijón (2ª)
Varea (3ª RFEF) - Andorra (2ª)
Pamplona (3ª RFEF) - Eibar (2ª)
Cuarte (3ª RFEF) - Girona (2ª)
Manacor (3ª RFEF) - Villarreal (1ª)
Tarancón (3ª RFEF) - Levante (1ª)
Trival Valderas (3ª RFEF) - Leganés (2ª)
Numancia (2ª RFEF) - Real Oviedo (2ª)
Coruxo (2ª RFEF) - Zamora (1ª RFEF)
Gimnástica Segoviana (2ª RFEF) - CYD Leonesa (1ª RFEF)
Real Ávila (2ª RFEF) - Unionistas de Salamanca (1ª RFEF)
Arosa (2ª RFEF) - Pontevedra (1ª RFEF)
UD Llanera (2ª RFEF) - Ponferradina (1º RFEF)
Gimnástica de Torrelavega (2ª RFEF) - UD Ourense (1ª RFEF)
Salamanca UDS (2ª RFEF) - Celta de Vigo (1ª)
Sestao River (2ª RFEF) - Espanyol (1ª)
Navalcarnero (2ª RFEF) - Betis (1ª)
Atlético Tordesillas (2ª RFEF) - Mirandés (1ª RFEF)
Utebo (2ª RFEF) - Sabadell (2ª)
Tudelano (2ª RFEF) - Real Zaragoza (1ª RFEF)
Amorebieta (2ª RFEF) - UD Logroñés (1ª RFEF)
Reus (2ª RFEF) - Barakaldo (1ª RFEF)
Portugalete (2ª RFEF) - Real Unión (1ª RFEF)
Manresa (2ª RFEF) - UE Sant Andreu (1ª RFEF)
Peña Sport (2ª RFEF) - Huesca (1ª RFEF)
Calamocha (2ª RFEF) - Europa (1ª RFEF)
Atlético Baleares (2ª RFEF) - Eldense (2ª)
Poblense (2ª RFEF) - AD Ceuta (2ª)
Alcoyano (2ª RFEF) - Real Mallorca (2ª)
Minera (2ª RFEF) - FC Cartagena (1ª RFEF)
Conquense (2ª RFEF) - Castellón (2ª)
Castellonense (2ª RFEF) - Almería (2ª)
CP Mijas-Las Lagunas (2ª RFEF) - Real Jaén (1ª RFEF)
Cieza (2ª RFEF) - Granada (2ª)
Puertollano (2ª RFEF) - Albacete (2ª)
Xerez (2ª RFEF) - Cádiz (2ª)
San Sebastián de los Reyes (2ª RFEF) - CD Coria (1ª RFEF)
Alcalá (2ª RFEF) - UD Las Palmas (2ª)
Lucena (2ª RFEF) - Rayo Majadahonda (1ª RFEF)
Atlético Paso (2ª RFEF) - Córdoba (2ª)
Don Benito (2ª RFEF) - Extremadura CF (1ª RFEF)
Badajoz (2ª RFEF) - Tenerife (2ª)
Recreativo de Huelva (1ª RFEF) - Rayo Vallecano (1ª)
Antequera (1ª RFEF) - Águilas (1ª RFEF)