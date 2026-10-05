Jorge Jesus tiende la mano a Cristiano: "Puede volver cuando quiera"

La victoria de Portugal contra Noruega en Oporto (2-1), en partido de la cuarta jornada de la Liga de Naciones, ha estado marcada por las declaraciones del técnico Jorge Jesus, que ha querido tender la mano a Cristiano Ronaldo y ha hecho un llamamiento para que vuelva a la selección.

El pasado miércoles 30 de septiembre, CR7 abandonó la concentración del combinado nacional luso al sentirse ninguneado y engañado por Jorge Jesus. El crack de Madeira estuvo calentando durante media hora en el partido que las Quinas ganaron contra Noruega en Oslo (1-2) para luego quedarse sin jugar; supuestamente había recibido la promesa del técnico de disputar algunos minutos frente a los vikingos —como en el choque posterior contra Dinamarca—, pero decidió abandonar la concentración de forma abrupta, acusando al seleccionador de haberle mentido.

Ahora Jorge Jesus dice que todo ha sido un "malentendido". "No sé qué pasará. Por mi parte, todo está abierto. Le corresponde a Cristiano decidir su vida. En la próxima convocatoria, si Cristiano quiere estar en la selección nacional… ¿por qué no?", dijo el preparador de Amadora, de 72 años, a la televisión pública del país.

"¿Resentimiento? Nada, fue un malentendido. En mi opinión, es fácil de resolver. ¿Cuándo lo resolveré? No lo sé. El partido ha terminado y solo después sabremos cómo se desarrollarán los acontecimientos", añadió un Jorge Jesus que tratará lo sucedido con la Federación y el propio futbolista.

Después de abandonar voluntariamente la concentración de Portugal en Copenhague, Cristiano confirmó que había hablado con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y añadió que "en su debido momento" explicaría "la verdad a todos los portugueses sobre los motivos" de su decisión de dejar el equipo.

En cuanto a lo deportivo, Portugal volvió a dejar este domingo buenas sensaciones ante Noruega en el Estadio do Dragao. "Ganamos sin jugar un partido como el de Dinamarca, pero lo importante era ganar y clasificar. Es una trayectoria que, cuando empecé, probablemente no pensé que podría tener, independientemente de lo mucho que creyera en este equipo. Tenemos que esperar a los dos últimos partidos para el próximo anuncio de la convocatoria", analizó Jorge Jesus.