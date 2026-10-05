La última de Mbappé: se recupera de su lesión montando en bici pese a las advertencias de Mourinho

Kylian Mbappé sigue recuperándose de su lesión en la rodilla izquierda —hiperextensión de la cápsula posterior—, aunque su convalecencia está resultando de todo menos discreta. El delantero francés del Real Madrid ha subido a sus historias de Instagram un vídeo en el que aparece montando en bicicleta. No indica dónde está, pero quienes lo acompañan han sido menos cautos y sitúan la escena en Suiza.

Las imágenes llegan en el peor momento posible para el jugador. Hace apenas diez días, el técnico José Mourinho explicó en público qué cosas considera incompatibles con la profesión de futbolista, y puso la bicicleta entre las primeras. El de Setúbal razonó que una caída puede dejarte fuera de tres partidos, o algo peor, y que incluso un simple moratón basta para que no estés al máximo nivel.

Cuando le preguntaron si hablaba de una limitación contractual, Mourinho fue tajante al asegurar que lo que le importa no es el contrato, sino la manera de entender el trabajo.

❌ El pasado 22 de septiembre Mourinho afirmaba que los futbolistas no debían ir en bici por posibles caídas. 🚴‍♂️ Hoy, Mbappé ha compartido esta imagen mientras se recupera de la lesión. pic.twitter.com/hBdIcGyycw — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 4, 2026

El vídeo se suma a las polémicas protagonizadas por Mbappé en estos últimos meses. La semana pasada, el delantero fue fotografiado de madrugada en una discoteca de París junto a Ester Expósito mientras estaba de baja. El club salió entonces al paso: según explicó a medios cercanos, el viaje estaba consensuado y coordinado con el cuerpo técnico y los servicios médicos, dentro de lo que se denomina "descanso activo". Esa explicación presentaba la escapada como parte de un plan. Ahora no consta públicamente que el desplazamiento a Suiza responda al mismo acuerdo.

Tampoco hay que olvidar los episodios protagonizados por Kylian la pasada temporada, entre los que se encuentra su llegada al aeropuerto de Barajas, mientras estaba lesionado, apenas 12 minutos antes de que su equipo disputara un importante partido de Liga contra el Espanyol en el RCDE Stadium de Barcelona.

El contexto agrava la situación. Mourinho ha insistido en que un jugador del Real Madrid lo es todos los días del año, a todas horas, y lo hizo tras la condena a Raúl Asencio por conducir bajo los efectos del alcohol. Añadió entonces el luso que los errores aislados los comete cualquiera, pero que los errores acumulados son otra cosa. Entre aquellas palabras y el vídeo de Mbappé apenas ha pasado tiempo, y la comparación resulta inevitable.

Así, el entrenador portugués afronta su primer pulso serio desde su regreso al banquillo madridista. Si decide que no hay nada que reprochar, tendrá que explicar cómo encaja ese criterio con las normas que él mismo ha fijado en público. Si opta por actuar, entra en un terreno delicado: Florentino Pérez protege a la gran estrella del proyecto, y cualquier medida contra el francés trasladaría al vestuario un conflicto que hasta ahora se había quedado en el ruido exterior.