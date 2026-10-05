Lío con Huijsen y Pitarch por una foto al volante: acusan al central de una ilegalidad

Hay que tener mucho cuidado con lo que se sube a las redes y más si eres jugador del Real Madrid. El centrocampista del Real Madrid, Thiago Pitarch, compartió una historia en sus redes sociales en la que aparece dentro de un coche junto al defensa central Dean Huijsen, y el ex del Bournemouth aparece mirando su teléfono móvil.

Esta es la foto:

Dean Huijsen x Thiago Pitarch 🤳 pic.twitter.com/EOFd2pFvPI — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 4, 2026

En las imágenes se puede ver a los dos jugadores compartiendo trayecto en coche. Aparentemente conduce el central y Pitarch hace la foto. El problema es que Huijsen podría estar mirando el móvil mientras conduce, algo ilegal y muy peligroso en caso de que ese fuera el caso. Sin embargo no se puede apreciar bien si el coche está en marcha o si ambos están parados. La diferencia entre ambos hechos es sustancial de ahí que la información que se traslada aquí sea en condicional. Huijsen podría estar cometiendo una ilegalidad si el coche estaba en marcha, algo que no parece claro en las imágenes. En el caso de que estuviese parado sería un claro ejemplo más del peligro de las interpretaciones de las redes sociales.

Al ver esto, dichas redes se han movilizado y las críticas no se han hecho esperar. Incluso algún usuario ha criticado que Raúl Asencio le haya dado like a esta foto. Eso sí, repetimos, no se puede apreciar si el coche estaba en marcha o estacionado.

Los dos jugadores han tenido un papel diferente en este último año y medio. Dean Huijsen disputó 28 partidos de Liga (2 goles) y 9 de Champions el año pasado (2025-26), pero bajó tanto su nivel en la recta final que se quedó sin Mundial. De la Fuente incluyó a Marc Pubill y el defensor del Atlético de Madrid fue el suplente de Laporte y Cubarsí.

Por su parte, Thiago Pitarch irrumpió desde la cantera la campaña pasada (2025-26) jugando 10 partidos de Liga y 6 de Champions, donde debutó ante el Benfica. A día de hoy, eso sí, su papel sigue siendo el de canterano en el Castilla.

Últimamente los jugadores del Real Madrid no están muy acertados con las fotos o vídeos que suben a redes. Mbappé fue el penúltimo con su polémica vuelta en bicicleta.