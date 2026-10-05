Ni euforia ni disforia: las necesidades reales del Zaragoza para recobrar el pulso

El Real Zaragoza tiene motivos para sonreír. El conjunto blanquillo se ha llevado el derbi aragonés en el Ibercaja Estadio ante el CD Teruel por 4-1, firmando así su quinta victoria consecutiva y situándose líder del Grupo II de Primera RFEF, con 15 puntos de 18 posibles. El ambiente ha cambiado rápidamente de la noche a la mañana: tras el descenso a la tercera categoría del fútbol español, el zaragocismo vuelve a mirar hacia arriba.

Pero huelga decir que seis jornadas no deciden una temporada. Esa es la advertencia que plantea el investigador deportivo Luis Serrano Antón a Libertad Digital para este análisis: celebrar la racha sin convertirla en una certeza. Su idea central cabe en una frase: ni euforia ni disforia, sino sentido común.

Cinco victorias seguidas no significan un ascenso

La racha merece reconocimiento. El equipo ha respondido con resultados y ha recuperado la confianza después de un descenso que dejó al club fuera del fútbol profesional. También es cierto que la clasificación invita al optimismo: el Zaragoza está en la zona de privilegio y ha sumado 15 puntos en seis jornadas.

Luis Serrano pone el foco en lo que aún falta: 32 jornadas —con 96 puntos en juego—, posibles eliminatorias de ascenso y una Copa del Rey que añadirá mucha exigencia al guion del curso. En ese recorrido a buen seguro habrá lesiones, sanciones, bajones físicos y decisiones sobre quién juega y quién espera. Una buena racha puede cambiar el ánimo de una afición; mantenerla exige profundidad de plantilla y estabilidad.

Los minutos también cuentan

El investigador deportivo señala un riesgo menos visible que la clasificación: el efecto de las suplencias. Una plantilla necesita que quienes no empiezan de titulares sigan sintiéndose parte del equipo. Si los minutos escasean y los resultados dejan de acompañar, el desánimo puede extenderse al vestuario justo cuando el entrenador más necesita alternativas.

Así, Serrano Antón destaca el caso de Pau Sans (que pasó de jugar 81 minutos a 46, 25 y cero, sucesivamente) y advierte de que una plantilla corta o con futbolistas fuera de forma puede obligar al técnico Ibai Gómez a recurrir a jugadores del filial. La cuestión no es cuestionar ahora al entrenador ni a los suplentes, sino recordar que los buenos resultados no eliminan los problemas de fondo: a lo largo de una temporada, cada equipo debe gestionar lesiones, rotaciones y expectativas.

Este domingo, además, el encuentro ante el Teruel llegaba con bajas importantes de última hora. Sem Westerveld e Iker Vadillo no entraron en la convocatoria por molestias musculares; Ander Herrera regresó a la lista y el portero Anartz Peña tendrá la oportunidad de debutar. La convocatoria incluyó también a futbolistas como Manolache y Tobajas, del filial.

La compra aún necesita firma

La otra cara de la actualidad del Real Zaragoza está en los despachos. A.GAIN, la plataforma de inversión encabezada por Bobby Aitkenhead, ha retrasado unos días la firma que formalizará su entrada efectiva en el accionariado. Según publicó As, la demora se debe a trámites de documentación y firmas notariales. El periódico del Grupo Prisa informó de que la operación no corría peligro y que la previsión era cerrarla en un plazo máximo de una semana.

La operación contempla que A.GAIN alcance el 60% del capital tras una ampliación de 22 millones de euros. En su artículo, As cifró en ocho millones la aportación pendiente de A.GAIN a esa ampliación y señaló que el cambio accionarial y la elección del nuevo consejo se sustanciarían en una junta prevista para diciembre. Hasta entonces, el empresario cubanoamericano Jorge Mas seguiría como presidente tras haber accedido al cargo en verano de 2022.

La espera importa porque el Real Zaragoza necesita algo más que una promesa de inversión. Libertad Digital ya describió recientemente la hoja de ruta de la nueva propiedad como un proyecto de reconstrucción financiera y profesionalización, con el control del gasto y el fair play como condicionantes. También hemos venido informando en este periódico de que A.GAIN ha desplegado perfiles ejecutivos como Richard Lee, Javier García Serrano y Santos Nagore para supervisar áreas estratégicas.

La confianza se gana con hechos

Aitkenhead ha presentado la reconstrucción como un proyecto a largo plazo y ha defendido que "no habrá atajos". La prudencia financiera puede ser necesaria en una entidad golpeada por el descenso y la caída de ingresos, pero el zaragocismo espera señales concretas: estabilidad institucional, cuentas ordenadas y decisiones claras. En Libertad Digital también hemos venido haciendo hincapié en la ausencia pública de Jorge Mas, a su vez presidente del Inter Miami de Leo Messi, que apenas ha pisado la capital del Ebro en los últimos cuatro años, y la necesidad de que la nueva etapa despeje las dudas sobre quién asume la responsabilidad del club.

El resultado ante el Teruel se ha encargado de prolongar la alegría, pero no resuelve por sí solo las incógnitas deportivas ni societarias. La afición tiene derecho a disfrutar de cinco triunfos seguidos y a ilusionarse con el ascenso. Lógicamente. Pero también tiene razones para exigir continuidad a la plantilla y claridad a los propietarios.

No es de extrañar, pues, que nuestro colaborador Luis Serrano proponga evitar los dos extremos: ni dar por hecho que la buena racha garantiza el objetivo (euforia) ni anticipar una catástrofe antes de tiempo (disforia). En una temporada larga, el Zaragoza necesitará que el impulso de septiembre —prolongado de momento en estos primeros días de octubre— se convierta en trabajo sostenido y que el proyecto de A.GAIN pase de las intenciones a los hechos.