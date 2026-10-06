¿A qué hora empieza y dónde ver el Croacia- España?

La Selección Española de Fútbol cierra la ronda de cuatro partidos de la Nations League contra un rival al que ya ganó en Sevilla, pero esta vez en su casa.

La selección croata, liderada por una generación con Luka Modrić como principal referente, afronta una nueva cita internacional con el objetivo de competir al máximo nivel y avanzar en el torneo.

Recordemos que la flamante campeona del mundo ha quedado encuadrada en el grupo 3 de la Liga A (la que engloba a las 16 mejores selecciones de la UEFA) junto a Inglaterra, Croacia y República Checa.

Horario

Hoy martes 6 de octubre a partir de las 20:45 horas.

¿Dónde verlo?

Se podrá ver en abierto a través de La 1 y seguir el minuto a minuto a través de www.libertaddigital.com.