Cristiano rompe su silencio y da su versión: "Jorge Jesus faltó a su palabra"

Cristiano Ronaldo ha contado su versión del choque con Jorge Jesus y de su salida de la concentración de Portugal. En un comunicado, el capitán luso asegura que el seleccionador le había dicho que jugaría 30 minutos ante Noruega, pero que, después de calentar desde el descanso, no llegó a utilizarle.

"El entrenador me había fallado con su palabra", resume Cristiano. Según su relato, la participación ante Noruega no estaba inicialmente prevista dentro del plan acordado para la concentración. Aun así, cuando el técnico le preguntó si podía jugar media hora, aceptó. Después calentó durante el partido y esperó una llamada que nunca llegó.

El delantero afirma que, tras el encuentro, habló con Jesus y con Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, que —según Cristiano— había seguido las conversaciones previas. Asegura que acordaron que el seleccionador explicaría públicamente lo sucedido y reconocería que se había equivocado al mandarle calentar sin darle entrada. Cristiano sostiene que las palabras de Jesus en la rueda de prensa no reflejaron lo hablado en privado.

"No debí haberlo hecho"

Cristiano también asume su parte en la crisis. Pide disculpas por no saludar a los aficionados tras el partido y por abandonar la concentración. "No debí haberlo hecho", reconoce, y añade que la responsabilidad de esa decisión es exclusivamente suya.

El capitán considera que la Federación Portuguesa debe evaluar lo ocurrido y aplicar la sanción que corresponda. Incluso pide que no se atenúe por su condición de figura del equipo: "No soy un jugador cualquiera; soy el capitán", señala. Según la normativa de la FPF citada en la información, abandonar sin justificación una actividad de la selección puede acarrear una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa.

La ruptura, afirma, llegó cuando sintió que ya no podía confiar en lo acordado. Cristiano asegura que preguntó al presidente de la Federación y al seleccionador si no le querían en el equipo y que ambos le respondieron que sí tenía sitio. "Cuando no cumplen su palabra, siento que no tengo cabida allí", explica.

Pese al enfrentamiento, no da por cerrada su etapa internacional. Dice que estará disponible para Portugal cuando cumpla la suspensión que espera recibir, siempre que se encuentre en buena forma y siga compitiendo con su club. También promete que habrá tiempo para organizar una despedida, aunque insiste en que lo que le mueve con la selección es competir y ganar.