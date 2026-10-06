Cristiano Ronaldo se planta ante la Federación Portuguesa de Fútbol: Esta es la condición que pone para volver

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús está lejos de terminar. Después de que el técnico portugués tratase de rebajar la polémica y dejase públicamente abierta la puerta al regreso del delantero, la respuesta del futbolista habría sido contundente.

Según la información del periodista Rui Santos en CNN Portugal, Cristiano habría fijado una condición para regresar a la selección: la salida de Jorge Jesús del banquillo portugués.

Una postura que complica considerablemente los intentos de reconciliación que se habían producido durante los últimos días.

Jorge Jesús le abrió la puerta

El seleccionador había intentado quitar hierro al enfrentamiento después de la victoria de Portugal ante Noruega. Jorge Jesús calificó lo ocurrido entre ambos como un "malentendido" y aseguró que, por su parte, Cristiano tenía las puertas abiertas para regresar. "Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera", afirmó el entrenador, dejando la decisión en manos del futbolista.

Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que Cristiano no estaría dispuesto a regresar bajo sus órdenes. El conflicto entre ambos se desató después de que el delantero perdiese protagonismo en la selección. Cristiano fue suplente y no disputó ningún minuto ante Noruega, una decisión que Jorge Jesús defendió públicamente recalcando su autoridad como seleccionador.

La situación terminó escalando hasta que el atacante abandonó la concentración portuguesa y regresó posteriormente a sus compromisos con el Al-Nassr.

Portugal, ante un difícil escenario

La Federación Portuguesa de Fútbol había tratado durante los últimos días de rebajar la tensión. Su presidente, Pedro Proença, también defendió públicamente la importancia histórica de Cristiano y expresó su deseo de solucionar internamente las diferencias. Pero la supuesta condición planteada ahora por el delantero cambia por completo el escenario.

A sus 41 años, Cristiano continúa compitiendo en Arabia Saudí y su futuro internacional vuelve a estar rodeado de incógnitas. Portugal tendrá que decidir cómo gestionar una situación especialmente delicada entre el futbolista más importante de su historia y el actual responsable del banquillo. Por el momento, Jorge Jesús continúa como seleccionador y Cristiano permanece fuera del combinado nacional. Lo que parecía un conflicto que podía solucionarse mediante una conversación amenaza ahora...