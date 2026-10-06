Dani Carvajal encuentra club en España tras dejar el Real Madrid

Dani Carvajal y el Getafe tienen cerrado el acuerdo para que el lateral, libre desde el 30 de junio tras acabar su contrato con el Real Madrid, se incorpore al equipo de José Bordalás. Queda un trámite que no es menor: el visto bueno del control económico de LaLiga. Si llega, el Coliseum firmará el mayor golpe de su historia reciente. Eso y que Carvajal pase el reconocimiento médico.

La operación, adelantada por ABC, encaja en lo que el técnico ha pedido durante el mercado: experiencia, liderazgo y carácter para una plantilla corta. Bordalás ha sido el principal impulsor. En la afición azulona la noticia ha despertado una ilusión que va más allá del refuerzo de turno. No se trata de un nombre más para tapar un hueco. Se trata de un futbolista que ha sido durante más de una década el lateral derecho de referencia del Madrid y de la selección, campeón de Europa hasta en 6 ocasiones, y que ahora, a los 34 años y sin equipo desde el verano, está a un paso de vestir de azulón.

Carvajal ha pasado estos meses entrenando por su cuenta, sin prisa por decidir el siguiente paso después de cerrar su etapa en Chamartín. La oferta del Getafe ha sido la que ha cuajado. El salario no será, ni de lejos, el que percibía en el Bernabéu y tendrá que bajar mucho su sueldo, pero aun así, el límite salarial azulón es muy ajustado y LaLiga tiene que autorizar la inscripción. Sin esa luz verde, el acuerdo no se formaliza. Es el único obstáculo que queda, y no es deportivo.

Para un club como el Getafe, la magnitud del movimiento se entiende sola. Por el Coliseum han pasado jugadores de nivel, canteranos que luego triunfaron en otra parte y fichajes que marcaron temporadas. Ninguno llega con el palmarés, la trayectoria ni el peso institucional de Carvajal. Si el control económico da el visto bueno, el lateral derecho del Madrid durante trece temporadas se convertiría en el futbolista más importante que se ha puesto esta camiseta. No por lo que pueda rendir en los próximos meses —eso está por verse—, sino por lo que ya es antes de pisar el césped.

Bordalás lo quiere por lo que aporta dentro y fuera del campo: competitividad, criterio y un vestuario que gana enteros solo con su presencia. El Getafe, con una plantilla justa y con Conference League esta temporada, encontraría en él un ancla. El pelotazo, si se confirma, no será de taquilla ni de marketing. Será de otro orden: el de un club que, por una vez, ficha por encima de su techo histórico.