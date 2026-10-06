Desde Portugal piden humildad a Cristiano Ronaldo

El expresidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) Gilberto Madaíl pidió este martes "humildad" a Cristiano Ronaldo tras su repentino abandono de la concentración de la selección de Portugal por la importancia que ese organismo, afirmó, ha tenido en la carrera del delantero.

"Ronaldo debería tener la humildad de reconocer que también fue gracias a la Federación (...) que consiguió lo que tiene, todo el prestigio del que goza hoy", dijo Madaíl en una entrevista con la emisora portuguesa Rádio Renascença.

Madaíl, que presidió la FPF entre 1996 y 2011, lamentó esta polémica que "el país no entiende" y recordó el apoyo y el trato que la FPF brindó a Cristiano a lo largo de toda su carrera.

"Me entristeció mucho ver cómo Cristiano Ronaldo recibió apoyo en la selección, la forma en que el exseleccionador Luiz Filipe Scolari lo mimó cuando sufrió la desgracia de la muerte de su padre, la forma en que todos en la Federación lo trataban, y ahora esta situación", señaló.

"No sé hacia dónde se dirige Cristiano, se dirige hacia lo que él quiere. No sé qué es, ni quiero saberlo", añadió Gilberto Madaíl.

El sucesor de Madaíl en la Federación y presidente entre 2011 y 2025, Fernando Gomes, se negó a "entrometerse" en la situación y mostró su deseo de que se resuelva "de forma satisfactoria".

"Creo que todos los portugueses tienen esa esperanza de que la situación pueda resolverse de forma satisfactoria y para contentamiento de todos y, fundamentalmente, de Portugal", agregó el actual presidente del Comité Olímpico Portugués a la prensa local en un acto celebrado en Oporto.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó de forma abrupta la selección el pasado miércoles por desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesús, tras no haber sido alineado en el partido de Liga de Naciones contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

Según Jesús, el motivo fue haber hecho calentar al atacante del Al Nassr saudí durante media hora y luego no sacarlo al campo.