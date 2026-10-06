La demoledora frase de un futbolista de élite: "Ya soy rico, no necesito correr en absoluto"

Hay futbolistas y futbolistas. El delantero colombiano Jhon Jáder Durán —22 años— es uno de esos a los que parece que no les importa nada. Al menos así lo ha desvelado el brasileño Fred, quien ha revelado algunas intimidades del vestuario durante su etapa en el Fenerbahçe, donde coincidió con el cafetero.
"A este hombre no le importa nada, amigo… ¡qué tipo tan divertido! Es una gran persona. Pero, sabes, no le importa nada. Cuando estábamos de juerga, le decía: 'Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí'", desvela Fred en Charla Podcast sobre el actual jugador del Benfica.
La respuesta que le dio Jhon Durán está dando la vuelta al mundo futbolístico: "Hermano, ya soy rico, así que no necesito correr en absoluto".
Fred recuerda sobre Jhon Durán que "cuando llegó por primera vez al Fenerbahçe, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó". El brasileño recuerda lo que le confesó Durán cuando se cerró su salida al Zenit: "Hermano, cuanto más, mejor; cuanto más, mejor. Ya he resuelto completamente mi vida, la de mi familia y la de tres generaciones después de mí".
En enero de 2025, el Al-Nassr saudí —el equipo de Cristiano Ronaldo— pagó 77 millones al Aston Villa por el internacional colombiano, que posteriormente salió cedido al Fenerbahçe y al Zenit de San Petersburgo por 2,7 millones. Un año y medio después, en julio de 2026, el Benfica firmó una cesión por 6 millones con opción de compra por 30 millones por Durán.