La Fiscalía investiga a Iñaki Angulo por insultos homófobos a Héctor Bellerín

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación contra el conocido creador de contenido Iñaki Angulo. El motivo de esta decisión judicial radica en las manifestaciones vertidas por el comunicador a través de su canal de internet, dirigidas específicamente hacia el futbolista del Real Betis, Héctor Bellerín. Todo transcurrió durante la noche que el equipo verdiblanco venció por 1-0 al Real Madrid con el lateral defendiendo a la perfección a Vinícius.

El origen de este procedimiento se encuentra en una denuncia que fue registrada hace aproximadamente un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte. Esta primera iniciativa legal no se quedó sola, ya que, con el paso de los días, cerca de un centenar de personas decidieron adherirse a la queja formal, mostrando su indignación por la actitud del denunciado durante una de sus retransmisiones en la plataforma Youtube.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigacion contra el youtuber y creador de contenidos @inakiangulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo realizadas por el comunicador sobre la figura del futbolista del Rel Betis, Héctor Bellerín,… pic.twitter.com/NqgUtUb3rH — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) October 6, 2026

Tal y como expone el escrito de la acusación, en dicho directo, el demandado hizo alusiones a la estética y los supuestos gustos personales del deportista. En concreto, el comunicador hizo referencia al hecho de que el lateral derecho suele pintarse las uñas, una circunstancia que Angulo aprovechó para calificarle despectivamente con la expresión "maricón encubierto" ante toda su audiencia. "Se pinta las uñas" o "solo lee libros de mujeres" fueron también algunas de sus frases textuales aparte de mencionar en varias ocasiones "elle". Fue tal el despropósito que durante su intervención, Angulo utilizó repetidamente expresiones homófobas y llegó a definir a Bellerín como "probablemente maricón encubierto".

Ante estos hechos, la Fiscalía ha considerado que existen indicios suficientes para iniciar unas pesquisas encaminadas a determinar si se ha producido la comisión de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Este tipo de infracciones penales buscan proteger la dignidad inalienable de las personas frente a ataques discriminatorios basados, entre otros motivos, en la orientación sexual.

Este caso pone nuevamente sobre la mesa el debate acerca de los límites de la libertad de expresión en los medios digitales y las redes sociales. Las autoridades han incrementado en los últimos años su vigilancia sobre los canales de gran difusión para evitar que se conviertan en espacios donde prolifere el insulto amparado en una supuesta impunidad, recordando que los creadores de contenido tienen una estricta responsabilidad legal sobre los mensajes que difunden.