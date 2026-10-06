Merino y Unai Simón firman el pleno de España y el billete a cuartos

España ya está entre las ocho mejores de la Liga de Naciones. Lo consiguió en Split, en una noche que empezó torcida y acabó con Mikel Merino levantando el puño: 1-2 a Croacia, remontada y pleno de victorias en este largo parón de selecciones. El centrocampista del Arsenal, suplente de inicio, firmó los dos goles de la selección campeona del mundo. Antes, cuando el partido amenazaba con escaparse, Unai Simón sostuvo al equipo.
Croacia salió con orgullo herido después del 0-7 ante Inglaterra. Presionó arriba, metió el encuentro en una disputa incómoda y encontró a Luka Modric para ordenar el primer empujón. España quiso hacerse con el balón, pero le costó convertir la posesión en peligro. Lamine Yamal recibía rodeado; el resto, sin espacios para girar.
El primer aviso fue croata: Stanisic cabeceó y Unai respondió. Poco después, Matanovic probó de nuevo al portero español. Esta vez el rechace quedó en el área y Perisic, atento, lo convirtió en gol. El veterano jugador croata ganó la posición y cabeceó a la red. La grada respiró. España estaba obligada a remar contracorriente.
El partido se atasca
El equipo de Luis de la Fuente no encontraba el ritmo. Un error en la salida dejó a Matanovic frente a Unai Simón, que corrigió con una parada decisiva. Era una de esas acciones que cambian el curso de una noche: Croacia pudo doblar la ventaja, pero España siguió con vida.
A la selección le faltaba precisión en el último pase y le sobraba prisa. Alex Baena estrelló una falta en la barrera, mientras Oyarzabal y Dani Olmo —gran conocedor del fútbol croata tras su paso por el Dinamo de Zagreb durante cuatro temporadas— buscaron una rendija sin abrirla. Al menos, en el tramo final del primer tiempo, España empezó a instalarse más arriba. Pedri vio el desmarque de Lamine Yamal con un pase de categoría, pero el extremo de Mataró no encontró portería. Descanso. Ventaja local y mucho que corregir.
De la Fuente movió ficha en el vestuario. Mikel Merino entró por Baena y Olmo se desplazó a la izquierda. España ganó presencia y fue empujando a Croacia hacia su área. La energía local empezó a bajar mientras la campeona del mundo encontró por fin continuidad. Lamine tuvo una ocasión clarísima tras un pase largo de Cubarsí, pero se le fue largo el último toque ante Livakovic. El empate se resistía, aunque ya no parecía lejano.
Merino, otra vez
Llegó en el minuto 61. Dani Olmo encontró a Merino dentro del área y el navarro, con la zurda, cruzó el balón lejos del alcance de Livakovic. Un gol de delantero en el área. Una recompensa a la insistencia y al cambio de pulso de España. Merino volvió a demostrar que la suplencia no le resta peso: entra, entiende el partido y aparece donde hace falta.
Croacia trató de responder, pero ya no dominaba el encuentro. Modric dejó el campo y los locales buscaron aire con piernas nuevas. Aun así, la selección española tuvo que volver a mirar a Simón. Zubimendi perdió el balón en una zona comprometida y Perisic quedó mano a mano. El portero español salió vencedor con una intervención enorme.
Fue el último gran aviso croata. Poco después, Perisic frenó la carrera de Cucurella —que recibió pitos ensordecedores de la afición croata cada vez que tocaba el balón—, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez. España tenía superioridad y tiempo para buscar el gol. Lo encontró cuando el reloj señalaba el minuto 88: Zubimendi filtró el pase y Merino controló con limpieza antes de fusilar a Livakovic con la zurda.
Doblete, remontada y billete a cuartos. España empezó la noche sin claridad y la terminó mandando. En Split, Unai Simón evitó que el golpe inicial fuera definitivo y Mikel Merino puso los goles donde el equipo necesitaba respuestas. Los campeones del mundo cierran así el parón con cuatro triunfos en esta Liga de Naciones y con la clasificación asegurada. La racha, espectacular: ya son 43 encuentros oficiales consecutivos sin perder —la última derrota se remonta a marzo de 2023 en Escocia—. El primer puesto del grupo seguirá en juego ante Inglaterra, en noviembre.
Ficha técnica
Croacia, 1: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric (Petar Sucic, min. 66), Kovacic (Pasalic, min. 87), Jakic, Vlasic (Baturina, min. 71); Matanovic (Beljo, min. 66) y Perisic
España, 2: Unai Simon; Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Pedri (Yeremy Pino, min. 87), Rodri (Zubimendi, min. 71), Olmo (Fermín, min. 71): Baena (Merino, min. 46), Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min. 78) y Oyarzabal
Goles: 1-0, m.17: Perisic; 1-1, m.61: Merino; 1-2, min. 88: Merino
Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica). Expulsó con doble amarilla a Pelisic (min. 22 y 79) y amonestó a Modric (min. 65) y a los españoles Rodri (min. 66) y Víctor Muñoz (min. 90+2)
Incidencias: Partido de la cuarta jornada en el Grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Poljud de Split ante unos 34.000 espectadores