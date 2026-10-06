Merino y Unai Simón firman el pleno de España y el billete a cuartos

España ya está entre las ocho mejores de la Liga de Naciones. Lo consiguió en Split, en una noche que empezó torcida y acabó con Mikel Merino levantando el puño: 1-2 a Croacia, remontada y pleno de victorias en este largo parón de selecciones. El centrocampista del Arsenal, suplente de inicio, firmó los dos goles de la selección campeona del mundo. Antes, cuando el partido amenazaba con escaparse, Unai Simón sostuvo al equipo.

Croacia salió con orgullo herido después del 0-7 ante Inglaterra. Presionó arriba, metió el encuentro en una disputa incómoda y encontró a Luka Modric para ordenar el primer empujón. España quiso hacerse con el balón, pero le costó convertir la posesión en peligro. Lamine Yamal recibía rodeado; el resto, sin espacios para girar.

El primer aviso fue croata: Stanisic cabeceó y Unai respondió. Poco después, Matanovic probó de nuevo al portero español. Esta vez el rechace quedó en el área y Perisic, atento, lo convirtió en gol. El veterano jugador croata ganó la posición y cabeceó a la red. La grada respiró. España estaba obligada a remar contracorriente.

𝗦𝗼𝗿𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗖𝗿𝗼𝗮𝗰𝗶𝗮 🇭🇷 Buen inicio de los locales que encuentran su recompensa en este 1-0 de Perišić. 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/cykway3SnD pic.twitter.com/lLxCxuAJE3 — Teledeporte (@teledeporte) October 6, 2026

El partido se atasca

El equipo de Luis de la Fuente no encontraba el ritmo. Un error en la salida dejó a Matanovic frente a Unai Simón, que corrigió con una parada decisiva. Era una de esas acciones que cambian el curso de una noche: Croacia pudo doblar la ventaja, pero España siguió con vida.

A la selección le faltaba precisión en el último pase y le sobraba prisa. Alex Baena estrelló una falta en la barrera, mientras Oyarzabal y Dani Olmo —gran conocedor del fútbol croata tras su paso por el Dinamo de Zagreb durante cuatro temporadas— buscaron una rendija sin abrirla. Al menos, en el tramo final del primer tiempo, España empezó a instalarse más arriba. Pedri vio el desmarque de Lamine Yamal con un pase de categoría, pero el extremo de Mataró no encontró portería. Descanso. Ventaja local y mucho que corregir.

👀 Pedri vio un pase 𝙦𝙪𝙚 𝙣𝙤 𝙝𝙖𝙗𝙞́𝙖 𝙫𝙞𝙨𝙩𝙤 𝙣𝙖𝙙𝙞𝙚. De milagro, Lamine Yamal, no hizo el empate antes de irnos al descanso #NationsLeague 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/cykway3SnD pic.twitter.com/kOtdzmc27f — Teledeporte (@teledeporte) October 6, 2026

De la Fuente movió ficha en el vestuario. Mikel Merino entró por Baena y Olmo se desplazó a la izquierda. España ganó presencia y fue empujando a Croacia hacia su área. La energía local empezó a bajar mientras la campeona del mundo encontró por fin continuidad. Lamine tuvo una ocasión clarísima tras un pase largo de Cubarsí, pero se le fue largo el último toque ante Livakovic. El empate se resistía, aunque ya no parecía lejano.

Merino, otra vez

Llegó en el minuto 61. Dani Olmo encontró a Merino dentro del área y el navarro, con la zurda, cruzó el balón lejos del alcance de Livakovic. Un gol de delantero en el área. Una recompensa a la insistencia y al cambio de pulso de España. Merino volvió a demostrar que la suplencia no le resta peso: entra, entiende el partido y aparece donde hace falta.

¿Tienes algún problema? Llama a 𝐌𝐈𝐊𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐑𝐈𝐍𝐎. 🇪🇸 El navarro 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐯𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐭𝐚𝐬𝐜𝐚𝐫 a España cuando más lo necesitaba. 📺 El partido de la #NationsRTVE EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/cykway3SnD pic.twitter.com/u2f4k3aPKw — Teledeporte (@teledeporte) October 6, 2026

🫡 DON UNAI SIMÓN 𝙋-𝘼-𝙍-𝘼-𝘿-𝙊́-𝙉 de nuestro portero para seguir con el empate 📺 El partido de la #NationsRTVE EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/cykway3SnD pic.twitter.com/oXpZmZvkFQ — Teledeporte (@teledeporte) October 6, 2026

Croacia trató de responder, pero ya no dominaba el encuentro. Modric dejó el campo y los locales buscaron aire con piernas nuevas. Aun así, la selección española tuvo que volver a mirar a Simón. Zubimendi perdió el balón en una zona comprometida y Perisic quedó mano a mano. El portero español salió vencedor con una intervención enorme.

🟥 ¡Se queda con uno menos Croacia! Expulsado 𝙄𝙫𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙞𝙨̌𝙞𝙘́ por doble amarilla. 📺 El partido de la #NationsRTVE EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/cykway3ky5 pic.twitter.com/4vXpjfZFXA — Teledeporte (@teledeporte) October 6, 2026

Fue el último gran aviso croata. Poco después, Perisic frenó la carrera de Cucurella —que recibió pitos ensordecedores de la afición croata cada vez que tocaba el balón—, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez. España tenía superioridad y tiempo para buscar el gol. Lo encontró cuando el reloj señalaba el minuto 88: Zubimendi filtró el pase y Merino controló con limpieza antes de fusilar a Livakovic con la zurda.

🚀 SI, LO HA VUELTO A HACER. 𝗠𝗘𝗥𝗜𝗡𝗔𝗭𝗢 en el 88 para poner España 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘪𝘦 𝘺 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰 en los cuartos de la #NationsLeague 📺 El partido de la #NationsRTVE EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/cykway3ky5 pic.twitter.com/QgxngiL3u5 — Teledeporte (@teledeporte) October 6, 2026

Doblete, remontada y billete a cuartos. España empezó la noche sin claridad y la terminó mandando. En Split, Unai Simón evitó que el golpe inicial fuera definitivo y Mikel Merino puso los goles donde el equipo necesitaba respuestas. Los campeones del mundo cierran así el parón con cuatro triunfos en esta Liga de Naciones y con la clasificación asegurada. La racha, espectacular: ya son 43 encuentros oficiales consecutivos sin perder —la última derrota se remonta a marzo de 2023 en Escocia—. El primer puesto del grupo seguirá en juego ante Inglaterra, en noviembre.

Ficha técnica

Croacia, 1: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric (Petar Sucic, min. 66), Kovacic (Pasalic, min. 87), Jakic, Vlasic (Baturina, min. 71); Matanovic (Beljo, min. 66) y Perisic

España, 2: Unai Simon; Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Pedri (Yeremy Pino, min. 87), Rodri (Zubimendi, min. 71), Olmo (Fermín, min. 71): Baena (Merino, min. 46), Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min. 78) y Oyarzabal

Goles: 1-0, m.17: Perisic; 1-1, m.61: Merino; 1-2, min. 88: Merino

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica). Expulsó con doble amarilla a Pelisic (min. 22 y 79) y amonestó a Modric (min. 65) y a los españoles Rodri (min. 66) y Víctor Muñoz (min. 90+2)

Incidencias: Partido de la cuarta jornada en el Grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Poljud de Split ante unos 34.000 espectadores