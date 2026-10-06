Cuando Mbappe, Dembele y Doue eran las estrellas de la concentración francesa, todo el mundo miraba también a un punto fijo. Michael Olise se preparaba para llegar desde la sub 21-, primero y luego hacerse con las llaves de se vestuario. Ahora que Mbappe falta, lesionado, al jugador del Bayern de Munich se le ha abierto una puerta. Todos en Francia hablan de la calidad de Olisse, la auténtica estrella ahora.

No han perdido protagonismo los demás pero ha ganado demasiado el extremo llegado hace dos veranos al equipo muniqués procedente del Crystal Palace. Aquel equipo, entrenado por Oliver Glasner, jugaba muiy bien al fútbol y Olise ayudó a que conquistaran una FA Cup histórica. Ahora Dembele, Barcola, Rabiot, Doue, Lucas, Upamecano mantienen viva la chispa de una selección eléctrica pero Zidane le ha dado mucho más protagonismo a Olisse. Desde la banda, izquierda o derecha, al centro y el jugador está siendo un escándalo en esta Liga de las Naciones donde los galos han conquistado diez de los puntos en juego.

La selección del gallo se quedó a las puertas de un supermundial aunque llegó a una calidad alta en diversas fases. Su cuarto puesto final y el decepcionante partido ante España, o el muy bueno de los españoles, no gustaron a la federación. El cambio de Zidane a Deschamps ya estaba pactado pero con el ex jugador del Real Madrid le selección ha tenido mucha más visibilidad en la televisión. Las audiencias han subido en este parón de cuatro partidos

Francia jugará ante Turquiá en Paris y terminará esta ronda en Roma ante la Italia de Mancini, una selección que está mejorando en los últimos encuentros. Olise ha cogido el timón y el Bayern de Munich ya habla de prepararle un nuevo contrato