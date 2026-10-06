Kylian Mbappe y Cristiano Ronaldo han copado la tertulia de este lunes en El Primer Palo. Tertulia que ha moderado Juanma Rodriguez en la que han intervenido María Trisac, Sergio Fernández, Paul Tenorio y Paco Rabadán.

El delantero francés está en boca de todos al incorporarse, con permiso del club, diez dias después de su lesión en Turquia jugando con Francia. Para María Trisac "el jugador se está riendo del Madrid y nunca le voy a querer ni a defender. ". Sergio Fernández ensanchaba algo la culpabilidad del propio club. "El Madrid era otra cosa, esto es señal que ha permitido todo al jugador"

Paco Rabadán se mostraba también crítico con el futbolista y Paul tenorio era el mayor defensor. "Os estáis cebando con él, es la diana preferida y vais a por él. Se la tenéis jurada". Juanma Rodríguez tambiuén atizó a Mbappe. "No sé qué decir. En el Madrid se miran otras cosas, no sólo son goles. Y este chico no sabe qué es este club"

Cristiano Ronaldo fue el otro tema de disputa. Desde Portugal nuestro compañero de Sic y DAZN, Gonçalo Giestas valoró la posible vuelta del jugador. "En la próxima convocatoria puede estar". Sergio Fernández no daba crédito. "Se tiene que terminar la época de Cristiano"