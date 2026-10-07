Ángel Torres y el carrusel Carvajal: de tenerlo hecho a decir que "se ha roto todo"

El posible fichaje de Dani Carvajal por el Getafe se ha convertido en uno de los grandes culebrones de esta semana. Y buena parte de la incertidumbre tiene un protagonista claro: Ángel Torres. El presidente azulón ha ofrecido mensajes muy diferentes sobre la operación en apenas unas horas, hasta el punto de pasar de dar prácticamente por hecha la llegada del exmadridista a asegurar que "se ha roto todo".

La última vuelta de tuerca ha llegado este miércoles 7 de octubre. Según las últimas declaraciones recogidas por Telemadrid, Torres ha vuelto a dejar la operación en el aire: "No hay nada. Se ha roto todo. No hay noticia. No hay acuerdo, no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar". El dirigente añadió que todas las partes —LaLiga, el jugador y el propio Getafe— tienen que dar el visto bueno y que este miércoles no se producirá el fichaje.

Pero este nuevo mensaje contrasta radicalmente con lo que el propio Torres había explicado apenas un día antes.

"Estamos en ello"

El martes 6 de octubre, las informaciones sobre un posible acuerdo entre el Getafe y Dani Carvajal comenzaron a ganar fuerza. El jugador, agente libre después de finalizar su etapa en el Real Madrid, había sido relacionado con el conjunto azulón, y Ángel Torres confirmó que existían conversaciones.

El presidente explicó que José Bordalás buscaba un jugador de banda y que Carvajal podía encajar en ese papel como carrilero.

Hasta ahí, prudencia. Pero entonces llegó la primera gran confirmación.

"Ha pasado el reconocimiento médico"

En declaraciones a DAZN, Torres dio un paso mucho más allá. El presidente azulón aseguró que Carvajal ya había pasado el reconocimiento médico y que únicamente faltaba alcanzar un acuerdo con LaLiga para poder encajar la operación en el límite salarial.

"Falta que LaLiga y yo lleguemos a un acuerdo. Ha pasado reconocimiento médico y todo", explicó Torres. También llegó a señalar que el jugador iba a acudir al club a las cinco de la tarde y que, si conseguía resolver el problema con LaLiga, su llegada sería muy probable.

La propia cuenta de DAZN España difundió entonces el mensaje del presidente del Getafe en redes sociales, destacando precisamente que Carvajal había pasado el reconocimiento médico y que el principal obstáculo era el acuerdo con LaLiga.

El escenario parecía claro: Carvajal estaba muy cerca de convertirse en jugador del Getafe.

"No va a venir"

La historia dio un giro radical esa misma tarde. Cuando los periodistas acudieron a las oficinas del Getafe esperando novedades sobre la llegada del lateral, Ángel Torres cambió completamente su discurso. Preguntado por Carvajal, respondió: "No, no va a venir. ¿Por qué va a venir?"

Los periodistas le recordaron entonces que él mismo había anunciado poco antes que el jugador había pasado el reconocimiento médico y que iba a acudir al club. La respuesta de Torres fue todavía más sorprendente: "Ya, pero de broma". El presidente azulón rebajó entonces las expectativas y calificó la operación como "humo", aunque reconoció que el Getafe había hablado con Carvajal y que existía interés por ambas partes.

"El Getafe también está ilusionado si viene"

Aunque Torres trató de desactivar la posibilidad de que Carvajal fuese a llegar inmediatamente, tampoco cerró completamente la puerta.

El presidente reconoció que había hablado con el futbolista para conocer su estado físico y que Carvajal estaba dispuesto a jugar. Además, admitió que en el Getafe estaban ilusionados con la posibilidad de incorporarlo. El problema seguía siendo el mismo: LaLiga y el límite salarial.

Torres incluso recordó que había otros futbolistas libres en el mercado, como Sergio Ramos o Dani Parejo, tratando de rebajar la sensación de que el fichaje de Carvajal estuviera encaminado.

"Se ha roto todo"

Cuando parecía que la operación simplemente había quedado en punto muerto, Ángel Torres ha vuelto a pronunciarse este miércoles. Y otra vez ha cambiado el escenario.

Esta vez, el presidente ha asegurado que "no hay nada", que "se ha roto todo" y que "no hay acuerdo". Sin embargo, en la misma intervención ha dejado una puerta abierta al afirmar: "Lo vamos a intentar". Es decir, ni siquiera el último mensaje de Torres supone un cierre definitivo.

La operación necesitaría el visto bueno de todas las partes y, según sus palabras, el Getafe todavía intentará encontrar una solución.

LaLiga, la pieza que falta

Más allá de las declaraciones de Torres, hay un elemento que se repite en prácticamente todas las versiones: el límite salarial. El Getafe necesita encontrar la fórmula para poder inscribir al futbolista y obtener el visto bueno de LaLiga. Ese es el principal obstáculo que el propio presidente señaló desde el primer momento.

Carvajal, que continúa sin equipo después de finalizar su etapa en el Real Madrid, ya habría superado el reconocimiento médico según las declaraciones realizadas por Torres a DAZN. Pero superar ese trámite no significa que el fichaje esté cerrado.

Y ahí está la clave del culebrón. Por ahora, Carvajal sigue sin ser oficialmente jugador del Getafe. Y después del último capítulo, parece que todavía quedan varios por escribir.