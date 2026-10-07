Arteta renueva con el Arsenal y consolida el éxito de los entrenadores españoles

El campeón del mundo es español, Luis De la Fuente. El de la Champions también, Luis Enrique. Y el de la Premier, más de lo mismo, con Mikel Arteta. Los españoles están de moda en el mundo del fútbol y debido a su calidad han sido renovados y afianzados en sus puestos.

Así lo anunciaba el Arsenal a través de un comunicado:

Creating something special. Mikel Arteta has signed a new contract at The Arsenal 👇 — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

Este es parte del comunicado del equipo gunner:

"Los copresidentes Stan y Josh Kroenke declararon: "Ha sido un camino increíble hasta ahora y estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro en esta relación tan especial. La temporada pasada fue un momento inolvidable en la historia del Arsenal, un momento en el que creamos recuerdos que perdurarán para siempre. Estamos decididos a crear muchos más en los próximos años. "Compartimos un vínculo especial con Mikel. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado desde su regreso al club en 2019. "Tiene un profundo conocimiento de los valores del Arsenal y los lleva en el corazón. Sabe lo que este club significa para todos los que formamos parte de él y está comprometido a seguir construyendo sobre todo lo que hemos logrado juntos". El director ejecutivo, Richard Garlick, añadió: "Este es un momento importante en la historia del Arsenal Football Club. Queremos crear una era ganadora junto a Mikel. Seguiremos trabajando duro juntos para alcanzar nuestras ambiciones a largo plazo para el club y nuestros aficionados. "Mikel tiene la convicción, la determinación y la comprensión necesarias para construir algo extraordinario y duradero aquí, y estamos entusiasmados de continuar este camino juntos".

Y estas son las palabras del español:

💬 "I am so passionate. I love this club so much." Our supporters joined Mikel on signing day to discuss the journey so far - and all that's still to come🎙️ — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

"Es un privilegio vincular mi futuro al club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para Arsenal. Este club es único, tanto por su carácter como por las emociones que transmite; me siento profundamente privilegiado de que nuestro camino juntos continúe", subrayó Arteta en un comunicado.

Mikel suma más de 350 partidos oficiales con el Arsenal desde el banquillo logrando hasta la fecha cinco títulos. El más importante, la Premier del curso pasado. Además también ha logrado una FA Cup y tres Community Shield. En 2021, 2022 y 2024 no logró títulos. En el resto de años sí.