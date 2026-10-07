David Silva vuelve a los 40 años para jugar en el Supreme Sha Tin de Hong Kong

El mismo día en que se ha anunciado la retirada del delantero Pedro Rodríguez, uno de los pocos integrantes de la selección española de fútbol que conquistó el Mundial de 2010 que aún seguía en activo, otra de las grandes estrellas de aquel combinado nacional ha oficializado su sorprendente regreso a los terrenos de juego. Se trata de David Silva, quien ha decidido descolgar las botas para emprender una nueva e inesperada aventura deportiva.

El histórico centrocampista grancanario, recordado por su brillante etapa como capitán del Manchester City, se había jubilado de la competición profesional en el verano de 2023 mientras militaba en la Real Sociedad. Una grave lesión de rodilla le obligó entonces a dar un paso al lado, dejando atrás una carrera plagada de éxitos. Sin embargo, a sus 40 años, el mediapunta ha anunciado oficialmente que ficha por el Supreme Sha Tin, equipo que compite en la Premier League de Hong Kong.

La noticia fue compartida por el propio protagonista a través de sus canales oficiales. En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el jugador no ocultó su ilusión por este exótico reto asiático. "Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin en esta experiencia", aseguró el futbolista en su mensaje, donde también afirmó afrontar esta etapa "con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y de la gastronomía en Sha Tin".

Por su parte, la entidad hongkonesa ha utilizado la misma red social para ratificar y celebrar la contratación de la leyenda española. El club asiático ha precisado en su comunicado oficial que el acuerdo definitivo se ha cerrado una vez que el futbolista ha superado satisfactoriamente las pertinentes pruebas médicas, un trámite que era fundamental dadas las circunstancias de su anterior percance físico y el tiempo que ha permanecido alejado del máximo nivel competitivo.

"¡Locura absoluta!", remarcó el Supreme Sha Tin en su publicación, dirigiéndose a sus enfervorizados aficionados. La directiva del club ha prometido que pronto revelará más detalles sobre la inminente incorporación del canario a la disciplina del primer equipo. Se espera que su llegada suponga un importante impulso mediático y deportivo para el campeonato local, que busca crecer a base de atraer a figuras de reconocido prestigio internacional.

El regreso a los estadios del centrocampista de Arguineguín contrasta directamente con el adiós definitivo de Pedro Rodríguez, cerrando un círculo muy especial para los héroes del Mundial de Sudáfrica. Mientras uno decide poner fin a su brillante trayectoria, el otro demuestra que el gen competitivo y la pasión por el balón siguen intactos. Los aficionados al buen fútbol tendrán ahora un motivo inmejorable para mirar hacia el continente asiático y volver a ver en acción a una de las mejores zurdas de la historia de España.