El Celta bromea con la despedida de Messi y deja uno de los vídeos del año

Manual de cómo estropear un homenaje por dinero. Pregunten al Chiqui Tapia, presidente de la AFA. El show de drones en el partido de despedida de Messi de la Selección Argentina terminó envuelto en polémica debido a un grosero espacio publicitario en el peor momento posible.

Así ocurrió todo:

En el homenaje a Messi, todos esperaban que el espectáculo de drones dibujase el 10 o la camiseta de Argentina pero, apareció la publi de una aseguradora. La pitada del Monumental fue histórica.pic.twitter.com/idVSJJ0TOl — GRADA B pro (@GradaBpro) October 7, 2026

Horas después de este momento que ha dado la vuelta al mundo, el Celta de Vigo ha bromeado con la despedida de Messi usando el homenaje a Iago Aspas que tuvo lugar el año pasado. Lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Esta ha sido la broma del Celta:

Cómo no se nos ocurrió meter publicidad en el homenaje a Aspas… Marketing del güeno 🤌 pic.twitter.com/P4Cg6rTzRz — Celta (@RCCelta) October 7, 2026

El equipo vigués ha usado las imágenes originales del homenaje que le hizo a Iago Aspas en 25 y ha metido a Antonio Lobato en una de sus habituales publicidades. Lógicamente, está hecho con IA y simula los drones que anoche en Argentina dejaron un pésimo momento en el homenaje a Messi.

Hay que recordar que las imágenes oficiales tratan del momento en el que Iago Aspas, junto al resto de Balaídos, recibió el cariño de los suyos por ser el jugador del Celta con más partidos en la historia de la entidad gallega.