El desastre de Rodalies en Cataluña da alas a Marruecos para reclamar la final del Mundial

Otro motivo que utiliza Marruecos para reclamar la final del Mundial 2030 en el país. Los problemas en Rodalies de Cataluña se han convertido en un nuevo argumento para los marroquíes en su lucha permanente porque sea el Hassan II de Casablanca el escenario que acoja el gran duelo y no un estadio de Madrid —Santiago Bernabéu o Riyadh Air Metropolitano— ni el Camp Nou.

Según expone el medio Rue 20, la negativa de los maquinistas a circular durante la jornada de este miércoles, así como el estado de las infraestructuras de este transporte, definido con las palabras de "crisis" y "parálisis", contrasta con la preparación que está llevando a cabo Marruecos para el gran evento de 2030.

Desde su punto de vista, Barcelona ve "cómo su red de cercanías se desmorona" mientras el "Reino", como ellos definen a su país, se encuentra avanzando en la modernización de su infraestructura ferroviaria y en la construcción del estadio. Un recinto en el que se podrán reunir hasta 115.000 espectadores y está llamado a ser el más grande del mundo.

Sin embargo, Rue 20 destaca, más allá del Gran Hassan II, su ecosistema logístico como punto a favor en detrimento de España: "Incluye la línea de alta velocidad Kenitra-Marrakech, el puerto de Tánger Med y un plan de inversión de 96.000 millones de dirhams para modernizar la red ferroviaria nacional".

Para seguir su ataque a la Ciudad Condal, apuntan a los robos de cobre en la red de Rodalies que provocaron multitud de retrasos solo en septiembre y señalan al proyecto desarrollado por la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF): "Un plan de seguridad ferroviaria que contempla el despliegue de 6.000 cámaras y sistemas de inteligencia artificial para detectar intrusiones y gestionar flujos de viajeros, con el objetivo de reducir un 60% los incidentes en la red para 2030".

Por último, señalan que la elección de la sede de la final corresponde a la FIFA y vuelven a hacer hincapié en que los problemas de movilidad catalanes son un punto débil y Marruecos se encuentra mejor posicionado ya que es "la opción más sólida para un evento que exige garantías absolutas".

Todo lo resumen en el titular de la noticia de la siguiente manera: "El caos ferroviario en Cataluña pone en duda a Barcelona frente a Marruecos para la final del Mundial 2030".