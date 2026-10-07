La victoria de la selección española en Croacia y el comunicado de Cristiano Ronaldo fueron los temas principales de la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodriguez, María Trisac, Dani Blanco, israel Iñiguez, Sergio Valentín y Alfredo Somoza.

Israel Iñiguez destacó que "la selección tiene muchas caras y casi todas son beunas, es complicado ganarnos" a lo que Sergio valentin apuntó "hoy ha sido uno de los encuentros que menos cómoda ha estado España y aun asi ha ganado".

María Trisac y Dani Blanco apuntaban que "la selección en lo deportivo es un portento. Nos gana ahora muy poca gente" y Alfredo Somoza matizaba que "la primera parte de hoy no ha sido tan buena".

El comunicado de Cristiano ha dado que hablar. Alfredo apuntaba a "que no me creo que Ronaldo haya puesto estos puntos convenidos con Jorge Jesus" a lo que Dani Blanco decía "el seleccionador estaría a los pies d elos caballos si acepta esto"