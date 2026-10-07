La emotiva carta de Messi tras su adiós: "Me quedaron muchas cosas por decir"

Leo Messi ha dicho adiós a la selección argentina sobre el césped del Estadio Monumental de Buenos Aires. El rosarino, que cumplirá 40 años el próximo mes de junio, ha cerrado más de dos décadas trayectoria internacional liderando el triunfo por 3-0 ante Benín con un gol y dos asistencias, en un día que ha definido como "el más triste" de su carrera profesional.



Horas después del encuentro, Messi quiso dejar por escrito un último mensaje para la hinchada argentina en su cuenta de Instagram.

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos. Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado

Tras el partido, Messi aprovechó el homenaje para dirigirse a los más de 85.000 aficionados presentes en el recinto porteño. "Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la selección y a todos ustedes. Los voy a extrañar muchísimo, defender los colores de la selección ha sido lo más lindo", declaró el delantero, visiblemente emocionado, en un extenso discurso de unos diez minutos.

El jugador estuvo arropado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y por la totalidad de sus compañeros —entre ellos veteranos como Ángel Di María y Nicolás Otamendi junto a la nueva generación de futbolistas—, reconociendo la dificultad de asumir el punto final a su ciclo internacional. "No me quiero ir de acá ni quiero dejar la cancha. Le agradezco a Dios ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mi sueño", apuntó.