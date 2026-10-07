Pedro Rodríguez cuelga las botas a los 39 años tras ganarlo todo en el fútbol

Pedro Rodríguez Ledesma ha decidido poner fin a su carrera profesional a los 39 años. El futbolista tinerfeño, campeón del mundo con España en 2010 y uno de los jugadores españoles más laureados de las últimas décadas, ha anunciado este 7 de octubre su retirada después de quedarse sin equipo tras finalizar su contrato con la Lazio el pasado 30 de junio.

"Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz", ha escrito el jugador en sus redes sociales.

Pedro debutó en Primera División con el Barcelona durante la temporada 2007-08 y desde entonces desarrolló una trayectoria de casi dos décadas al máximo nivel. Barcelona, Chelsea, Roma y Lazio fueron sus cuatro clubes en la élite, con los que disputó más de 740 partidos y marcó 187 goles.

Su carrera estuvo marcada por una extraordinaria colección de títulos. En el Barcelona formó parte de una de las etapas más exitosas de la historia del club y conquistó cinco Ligas, tres Copas del Rey, tres Champions League, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ pic.twitter.com/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

Protagonista en el Barça de Guardiola

Pedro alcanzó su mayor protagonismo durante sus primeros años en el Barcelona, especialmente bajo las órdenes de Pep Guardiola. El extremo se convirtió en una pieza importante de un equipo que conquistó todos los grandes títulos y que en la temporada 2008-09 completó un histórico sextete.

Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos le convirtió en uno de los futbolistas más reconocibles de aquel Barcelona. Durante su etapa azulgrana disputó 321 partidos y marcó 99 goles.

"Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio, lo ganamos todo y asombramos al mundo. El meu cor sempre serà culé", ha recordado en su despedida.

De Londres a Italia

En 2015 Pedro puso rumbo al Chelsea, donde permaneció cinco temporadas. En Stamford Bridge continuó ampliando su palmarés con una Premier League, una FA Cup y una Europa League. Su etapa inglesa dejó más de 200 partidos y 43 goles.

Después llegó el fútbol italiano. Primero pasó por la Roma durante la temporada 2020-21 y posteriormente se incorporó a la Lazio, donde permaneció cinco campañas y terminó convirtiéndose en uno de los veteranos de referencia del conjunto romano.

Con la Lazio disputó 209 partidos y marcó 39 goles. Incluso en su última temporada, ya con 38 años, mantuvo su capacidad goleadora y terminó el curso con cinco tantos.

Campeón del mundo y de Europa

Con la selección española absoluta, Pedro disputó 65 partidos oficiales y marcó 17 goles. Su gran etapa internacional coincidió con la generación que llevó a España a conquistar sus primeros grandes títulos.

En 2010 formó parte de la selección campeona del mundo en Sudáfrica y fue titular en la final frente a Países Bajos. Dos años después volvió a celebrar un gran título con España al proclamarse campeón de la Eurocopa de 2012, dirigida por Vicente del Bosque.

Durante los últimos meses se llegó a plantear incluso la posibilidad de que Pedro regresara al fútbol español para jugar en el CD Tenerife. El propio futbolista reconoció contactos con el club y aseguró que existían posibilidades de que la operación se llevara a cabo, aunque finalmente no se concretó.

Sin equipo desde el final de su contrato con la Lazio, la posibilidad de la retirada fue ganando peso hasta que el jugador ha confirmado definitivamente su decisión.

En su mensaje de despedida, Pedro ha querido poner el acento no solo en los títulos, sino en las personas que le acompañaron durante su trayectoria. "Gracias a mis compañeros, lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros", escribió. También tuvo palabras para los clubes, entrenadores, aficionados, familia y amigos que le acompañaron durante su carrera.

Pedro se marcha después de casi 20 temporadas en la élite, con un palmarés que incluye un Mundial, una Eurocopa, tres Champions, una Premier, una Europa League y numerosos títulos nacionales e internacionales. El futbolista que empezó su camino en Tenerife cierra así una carrera que le llevó a conquistar los grandes trofeos del fútbol europeo.