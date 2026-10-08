Asencio se desnuda y habla de todo: "Mourinho tenía toda la razón y no volverá a ocurrir"

Raúl Asencio ha decidido dar un paso al frente. El defensa del Real Madrid, apartado actualmente de los terrenos de juego por una lesión en la tibia derecha, ha concedido una entrevista a AS en la que repasa los meses más complicados de su todavía corta carrera y habla sin rodeos de sus errores, de la presión que supone vestir de blanco y de su relación con José Mourinho.

A sus 23 años, el canterano reconoce que ha vivido una etapa especialmente dura. A la lesión se sumó el episodio ocurrido este verano al volante, por el que recibió una fuerte sanción, y la presión derivada de un proceso judicial que también le situó en el centro de la polémica. Lejos de esquivar el asunto, Asencio asume su responsabilidad y admite que entiende que una parte de la afición se haya sentido decepcionada con él.

"Mourinho tenía toda la razón"

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llega cuando Asencio recuerda las críticas públicas de Mourinho después de su incidente con el coche. El defensa no busca excusas y respalda completamente la postura de su entrenador.

"Me equivoqué. Lo admití y lo admito, he pedido perdón y lo seguiré pidiendo", reconoce el jugador, que considera que el episodio debe servirle como aprendizaje. Asencio entiende que su condición de futbolista del Real Madrid implica una responsabilidad añadida: "Estoy en el Real Madrid y eso no puede volver a ocurrir".

El canterano asegura que su objetivo ahora es darle la vuelta a una situación que le ha hecho sufrir especialmente. Quiere que sus actuaciones sobre el césped sean las que hablen por él y sueña con construir el resto de su carrera en el club blanco lejos de cualquier polémica.

Mourinho, del reproche al abrazo

Paradójicamente, Mourinho se ha convertido también en una de las figuras que más ha marcado a Asencio durante este complicado periodo. El técnico portugués fue duro con el jugador cuando consideró que debía serlo, pero también estuvo a su lado cuando más lo necesitaba.

Después de la operación de la tibia derecha, Mourinho acudió personalmente al hospital para interesarse por el estado de su futbolista. El Real Madrid confirmó que el entrenador visitó a Asencio tras una intervención realizada con éxito por una fractura por estrés.

Para el defensa, aquel gesto tuvo un enorme valor. "La visita de Mourinho me dio un chute de energía", explica en AS. Asencio reconoce que atravesaba entonces un momento de dudas, pensando en el proceso de recuperación y en cuánto tiempo estaría alejado del fútbol. Encontrarse con Mourinho en esas circunstancias le sirvió como impulso emocional.

Y su percepción del técnico también ha cambiado. El jugador asegura que, detrás del entrenador de carácter fuerte que conocía desde niño, ha descubierto a una persona cercana, divertida y muy implicada con el vestuario. Para Asencio, Mourinho es "uno más" dentro del grupo.

Un mensaje al madridismo

La lesión llega, además, en un momento en el que el Real Madrid necesita recuperar sensaciones. Asencio lamenta no poder ayudar sobre el terreno de juego y pide paciencia a una afición que considera lógico que sea exigente.

El central entiende que el madridismo pueda haberse sentido decepcionado con él, pero confía en recuperar su confianza cuando vuelva a jugar. Su mensaje es claro: menos palabras y más fútbol.

"Cuando vuelva a jugar lo volveré a demostrar", sostiene el canterano, convencido de que todavía tiene tiempo para cambiar la percepción que existe sobre él.

De la cantera al dorsal de Carvajal

La entrevista también sirve para conocer al Asencio más personal. El defensa recuerda su llegada a La Fábrica con apenas 14 años, lejos de su familia y compartiendo residencia con otros jóvenes futbolistas. Aquella experiencia, explica, le obligó a madurar rápidamente.

Este verano decidió vestir el dorsal 2, heredado de Dani Carvajal, uno de sus grandes referentes. Asencio no oculta la admiración que siente por el lateral y recuerda que siempre fue una figura de apoyo para los canteranos.

También reivindica el valor de la cantera madridista y apuesta por que más jóvenes tengan la oportunidad de alcanzar el primer equipo.

"Mbappé es el mejor"

En clave deportiva, Asencio tampoco duda cuando se le pregunta por el Balón de Oro. El central señala a Kylian Mbappé como su favorito y considera que sería justo que el delantero francés recibiera el galardón. Mientras tanto, su propio objetivo es mucho más inmediato: recuperarse, volver a sentirse futbolista y demostrar en el campo que los errores del pasado no definen su futuro.

Raúl Asencio atraviesa así un momento de reconstrucción. Ha recibido críticas, ha pedido perdón, ha pasado por el quirófano y ha encontrado en Mourinho un apoyo inesperado. Ahora le queda la parte más difícil: volver al césped y conseguir que sea el fútbol quien escriba el siguiente capítulo de su historia en el Real Madrid.