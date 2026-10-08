Un pastelazo de homenaje. Messi se merecía otra cosa

Al ver el homenaje a Leo Messi en su último partido como internacional argentino, uno tiene la sensación de que este paripé no era lo que se merecía una leyenda como él. Sé que no se ha retirado del fútbol, sólo de Argentina y que, quizá, las altas esferas del balompié se curren algo mejor cuando Leo deje todo, cuando deje el balón olvidado por iniciar una nueva vida más tranquila junto a Antonella y a sus hijos.

Porque que el último rival de Messi sea Benín en una mini concentración que ha llevado a Argentina a jugar también contra Bolivia o Burkina Faso parece una coña sacada de una película de humor mala. Messi no puede despedirse ante Benín. La FIFA tenía que haber pensado en algo especial para que le leyenda argentina abandone los partidos internacionales.

Copio a mi compañero, el periodista de ESPN; Mariano Closs que el otro día dio una idea sublime. Un Argentina – Resto del mundo para que Messi se despida ante rivales de altura. Por el partido podían haber pasado Lewandoski, Mbappe, Vinicius, Neymar, el propio Cristiano Ronaldo, Kane, Bellingham, Olise, Lamine, Rodri, Griezmann, Luis Suarez, Haaland. Incluso sus ex compañeros Dani Alves, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets o Villa. Algo que hubiera estado espectacular. Con Guardiola de entrenador del combinado rival. Y todos se hubieran despedido como Dios manda del astro argentino. Pero la FIFA decidió que fuera ni más ni menos que ante Benín.

Cuando comento la idea algunos me la compran con reticencias, otros directamente me llaman loco. Me preguntan ¿cómo quieres que esta fecha de selecciones hubiera sido sólo para Messi?, ¿cómo piensas que van a ir los jugadores a Buenos Aires? Y yo contesto que precisamente la altura de Messi merece que todo el mundo esté para despedirle. Pero como valdrá la pena que todo el mundo esté para despedir a Cristiano. Cómo casi todos estuvieron para despedir a Baresi, a Platini, a Van Basten, a Maradona.

El otro argumento que me dan, y no les falta razón, es que Messi sólo se ha despedido del combinado nacional pero sigue jugando al fútbol. Es verdad, que cuando lo deje definitivamente, el homenaje podria ser otro pero también pienso que es probable que no haya nada, que la FIFA haya dado por sentado que este pastelazo que vivimos el pasado martes será todo. Y no dejas de sentirte enfadado con el mundo del fútbol.

Porque un homenaje no es parar un partido en el minuto 10, no es mostrar una publicidad de una compañía de seguros en el descanso. No es invitar a Benín a tu fiesta. Esto es una chapuza total. Pero nadie dirá nada. Últimamente todo se hace mal, todo es dejadez. Y es una pena.