De fichaje soñado a punto de fricción: Mbappé juega con fuego en el Real Madrid

Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de los focos. Y esta vez no por sus goles, sus números o su particular batalla por el Balón de Oro, sino por una sucesión de comportamientos que han comenzado a generar un profundo malestar alrededor del Real Madrid. El francés, que llegó al Bernabéu en verano de 2024 como el gran sueño cumplido de Florentino Pérez, empieza a transmitir una imagen que preocupa más de lo que parece en el club blanco. A día de hoy no hay ninguna confirmación de que quiera marcharse. Sin embargo, en Francia ya se ha abierto la puerta a esa posibilidad. Y cuando ese debate empieza a aparecer con semejante fuerza, algo está pasando. Ya se sabe que cuando el río suena…

El último episodio ha sido su regreso a Madrid después de abandonar la concentración de la selección gala de Zinedine Zidane por una lesión de rodilla. Mbappé fue visto entrando en una discoteca de París junto a su pareja, Ester Expósito, y posteriormente paseando en bicicleta en Suiza. Una imagen esta última bastante controvertida después de que José Mourinho advirtiera públicamente de los riesgos de esta actividad para un futbolista. A ello se sumó su presencia en París durante el parón internacional y una serie de movimientos que, según la prensa francesa, han alimentado la sensación de que el delantero no termina de asumir las exigencias que implica ser jugador del Real Madrid.

Una sucesión de gestos que ya no parecen casualidad

Lo preocupante para el Madrid no es un viaje concreto, una bicicleta o una fotografía. Es la acumulación de hechos. Primero fueron las polémicas de las últimas semanas, después el episodio de Elche con las camisetas de apoyo a Ceuta ("Todos somos caballas") y ahora esta sucesión de acontecimientos durante el parón de selecciones. Cada gesto, aislado, puede tener una explicación. Pero todos juntos empiezan a dibujar otra cosa: la sensación de que Mbappé se mueve por libre y de que las reglas del ecosistema madridista no terminan de encajar con su manera de entender la vida y su carrera como futbolista.

Eso es precisamente lo que ha denunciado la prensa francesa. L'Équipe considera que, después de más de dos años, el delantero todavía no habría entendido completamente cómo funciona el Real Madrid y su entorno, mientras que el periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, ha sido todavía más contundente. El conocido comunicador francés se preguntó si Mbappé sigue teniendo las mismas ganas y cuestionó abiertamente su forma de gestionar su imagen y las personas que le rodean.

Riolo fue incluso más lejos al deslizar que no debe descartarse una salida del Real Madrid al final de esta temporada. No lo presentó como una información confirmada ni como una decisión tomada por el futbolista, sino como una posibilidad derivada de los últimos acontecimientos.

El Bernabéu tampoco olvida

El problema añadido para Mbappé es que el desencuentro ya no se limita a determinados medios o periodistas. Parte de la afición blanca comienza a mirar al francés con otros ojos. El Bernabéu tiene memoria y, después de la derrota en el derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid (2-1) y de las polémicas acumuladas durante las últimas semanas, se espera una recepción especialmente exigente este sábado ante el Villarreal en el coliseo de Chamartín. GOAL apunta directamente a un ambiente hostil hacia el delantero y recuerda que el madridismo considera que todavía hay cuentas pendientes con varios jugadores.

Mbappé, mientras tanto, ha intentado rebajar la tensión sobre el césped. Esta semana regresó a los entrenamientos con el grupo y, según apuntan desde varios medios, ha mostrado una buena condición física, con la intención de recuperar el favor de una afición que ha empezado a mostrar síntomas de impaciencia. El francés sabe que hay una única manera de apagar el incendio: jugar, marcar y volver a ser ese futbolista diferencial que el Madrid esperaba cuando decidió apostar por él.

Porque en el Real Madrid hay una ley no escrita que suele imponerse por encima de cualquier contrato, cualquier salario y cualquier condición de una estrella: nadie está por encima del club. Ni siquiera Mbappé. Y precisamente ahí puede estar el origen de este pulso.

Florentino no suele negociar con el ruido

La entidad de Concha Espina, por ahora, no ha lanzado públicamente una ofensiva contra su delantero. Al contrario, las informaciones conocidas apuntan a que el Real Madrid considera correcto el comportamiento de Mbappé en algunos de estos episodios, aunque existe preocupación por el daño que la sucesión de polémicas pueda provocar en su imagen.

La cuestión, por tanto, no parece ser todavía una ruptura sino algo más sutil y potencialmente más peligroso: quién marca los tiempos. Mbappé tiene contrato (hasta 2029), es la gran estrella del proyecto y sus cifras siguen siendo determinantes. El club, sin embargo, no está dispuesto a permitir que el jugador se convierta en un poder autónomo dentro del vestuario o que su entorno dicte las condiciones.

Y ahí aparece el verdadero pulso. El jugador de Bondy, de 27 años, puede considerar que ha llegado el momento de gestionar su carrera a su manera. El Madrid puede entender que jugar en el Bernabéu exige algo más que goles. Entre ambas posiciones hay un territorio enorme en el que caben las discrepancias, los egos y, llegado el caso, una salida.

Del sueño de Florentino a la incógnita del verano

Resulta cuanto menos paradójico que el jugador por el que Florentino Pérez esperó durante bastantes años pueda convertirse ahora en uno de los principales focos de incertidumbre del proyecto. Mbappé llegó a Madrid después de un larguísimo culebrón y con la misión de convertirse en el heredero de Cristiano Ronaldo. El club puso sobre sus hombros buena parte de su futuro deportivo y comercial.

Ahora, apenas consolidada su etapa madridista, desde Francia ya se empieza a especular con una separación. Sports Illustrated también se ha hecho eco de la posibilidad planteada por Riolo y recuerda que Mbappé ha hablado recientemente de que no se imagina prolongando su carrera durante tantos años como CR7.

Pero conviene no confundir una advertencia con una sentencia. Mbappé no ha anunciado que quiera abandonar el Real Madrid, ni el club ha comunicado que pretenda desprenderse de él. Lo que existe es una creciente tensión alrededor del jugador y una sucesión de episodios que han abierto un debate que hace unas semanas parecía impensable. El próximo partido en el Bernabéu ante el Villarreal puede ser importante en ese sentido. Si Mbappé responde como mejor sabe —con fútbol y goles—, buena parte de la tormenta quedará atrás. Si no lo hace, el ruido crecerá. Y en el Real Madrid, cuando el Bernabéu empieza a perder la paciencia, hasta los intocables quedan en la cuerda floja.

La pelota está ahora en el tejado de Mbappé. Y también, aunque quizá él todavía no lo vea, en el de Florentino Pérez.