Despedido: se consuma el ridículo del agente de Julián Álvarez

Ni logró que el jugador fichara por el Barcelona ni sus continuas maniobras para obligar al Atlético a venderlo salieron bien. Se consuma el ridículo del agente de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, que ha sido despedido por parte del delantero colchonero.

Así lo contaba el periodista Rubén Uría: "El delantero del Atlético de Madrid rompe su relación profesional con el agente Fernando Hidalgo. Julián se sintió decepcionado con la manera en que se gestionó su futuro este verano. Prescinde de los servicios de Hidalgo y pronto tendrá nuevo agente".

Uría amplió la información con más detalles: "La ruptura profesional Julián Álvarez-Fernando Hidalgo se valora de manera positiva en el Atlético de Madrid. En el club siempre se comentó, en privado y en público, que Julián siempre estuvo mal asesorado. Ahora Julián prescinde de Hidalgo y busca nuevo agente".

Además, Rubén confirmó que las ofertas para hacerse con la representación del futbolista son incontables: "Julián Álvarez y su familia están recibiendo una lluvia de ofertas para hacerse cargo de su representación. Tras un verano agitado, incómodo y lleno de ruido, Julián busca discreción, calma y tranquilidad. Su objetivo, alcanzar su mejor versión en el Atlético Madrid".

Como ya contamos en Libertad Digital en 2025 y durante todo 2026, el Atlético de Apollo, su nuevo dueño, no permitirá más casos como el de Julián y el Barcelona. El 'no' histórico a la entidad de Laporta marca un antes y un después en territorio colchonero.

Fernando Hidalgo, que solo contaba con un jugador en su cartera de representados, se queda compuesto y sin nada. Ni extras por el fichaje fallido de Julián al Barcelona ni Julián en general.