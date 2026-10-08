El Barcelona pide a la UEFA cambiar de fecha por la huelga su partido ante el Arsenal

El FC Barcelona ha dado un paso institucional al solicitar formalmente a la UEFA una modificación en el calendario de la máxima competición continental. El motivo de esta petición no responde a cuestiones deportivas, sino que es de índole estrictamente extradeportiva: la coincidencia del esperado encuentro de la Liga de Campeones femenina frente al Arsenal FC con la jornada de huelga general convocada por diversos sindicatos y plataformas de izquierda para el próximo 11 de noviembre.

Según la información que ha sido adelantada por Cataluña Radio y confirmada posteriormente por la agencia EFE a través de fuentes de la propia entidad, la directiva del club azulgrana considera que la celebración del partido en el Spotify Camp Nou el mismo día del paro supone un riesgo logístico y organizativo inasumible. Las movilizaciones, que han sido impulsadas bajo el pretexto de protestar por el precio de la vivienda, los salarios y el coste general de la vida, amenazan con paralizar buena parte de los servicios esenciales de la Ciudad Condal. Esta situación dificultaría enormemente el acceso de los miles de aficionados al estadio y comprometería el normal desarrollo del evento deportivo.

La convocatoria de esta huelga general cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales tradicionales, tales como CCOO y UGT, a las que se suman otras agrupaciones como la CGT y el autodenominado Sindicato de Inquilinas.

Ante este escenario de posible colapso urbano, merma de los servicios públicos e inseguridad en las redes de transporte, el equipo catalán ha planteado al máximo organismo del fútbol europeo una solución preventiva para evitar que el espectáculo deportivo se vea empañado. La propuesta principal que maneja la entidad es modificar la fecha dentro de esa misma semana, apuntando a un cambio al martes 10 de noviembre. De este modo, se busca garantizar que tanto las jugadoras de la escuadra inglesa como las locales puedan disputar el vital choque de la cuarta jornada de la fase de liga con total normalidad y alejadas de las injerencias de la agenda política y sindical.

Ahora, la pelota está en el tejado de la institución con sede en Nyon, que deberá evaluar con celeridad si aprueba este cambio en el calendario. Mientras tanto, la capital catalana se prepara para una jornada de protestas que, una vez más, amenaza con afectar gravemente a la vida cotidiana de los ciudadanos. La persistente apropiación del espacio público por parte de entidades sindicales vuelve a cobrarse daños colaterales, impactando de forma directa en el prestigio internacional y la organización de grandes citas del deporte.