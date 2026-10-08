El MVP de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, nuevo inversor del Atlético

Después de la llegada de Apollo con la mayoría de acciones del club en su mano, siguen llegando inversores al cuadro rojiblanco. La estrella de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, que además es el ganador de los dos últimos premios al Mejor Jugador de la Temporada (MVP), se convirtió este jueves en nuevo accionista del Atlético de Madrid.

Así lo informaba el propio club:

NEW ADDITION TO THE ROJIBLANCA FAMILY ❤️🤍 Shai Gilgeous-Alexander joins Atlético de Madrid Ownership Group. The back-to-back NBA MVP and NBA champion joins the club's ownership group, building on an affinity for Atlético de Madrid that he has already shown by wearing the… pic.twitter.com/vrPq0WOpX3 — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 8, 2026

Esto decía el comunicado del club:

Shai Gilgeous-Alexander se ha unido al club como accionista. El jugador se ha identificado con los valores del Atlético de Madrid, tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo. Shai ha afirmado: "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro". Nacido en Toronto en 1998 y criado en Hamilton, Ontario, Shai Gilgeous-Alexander desarrolló su carrera en Canadá antes de pasar una temporada en la Universidad de Kentucky. Actualmente es la pieza clave de los Oklahoma City Thunder y uno de los jugadores más destacados del baloncesto global. Gilgeous-Alexander ha logrado ser el jugador más valioso de forma consecutiva (MVP) de la NBA, campeón de la liga en 2025 y MVP de las Finales de 2025. Durante la temporada 2025/26 promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55 % o más de acierto. También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50 % en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan. Batió el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada. Más allá de las estadísticas, su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la evolución constante encajan con los valores de intensidad, orgullo y ambición del Atlético de Madrid. Su inversión refleja un interés genuino en la visión a largo plazo de nuestro club y en su crecimiento internacional.

"Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", afirmó a su vez el jugador franquicia de los Oklahoma City Thunder.

Gilgeous-Alexander promedió la pasada temporada 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55 % o más de acierto.

Con este nuevo inversor, el Atlético sigue sumando apoyos financieros a su proyecto deportivo. De nuevo de procedencia norteamericana, como Apollo.