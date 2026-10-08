El comportamiento de Mbappe y la retirada de Leo Messi de la selección argentina han copado la tertulia de El Primer Palo de este miércoles con Juanma Rodríguez, Dani Blanco, Sergio Fernández, Israel IÑiguez y Paul Tenorio.

Solo Paul Tenorio, como ya hizo la semana pasada, se ha mostrado a favor de Mbappe "Es una campaña contra él y en Francia han visto que aquí es un blanco fácil" a lo que Sergio Fernández apuntaba. "El futbol se tiene que acostumbrar a esto. En otros deportes hay manga ancha con los caprichos de las estrellas".

Juanma Rodríguez comenzó diciendo que "no sé ya que decir en este asunto. Me parece que Mbappe vive en Mbappelandia y ya está. Es una sociedad por él mismo y le importa un bledo el Madrid".

Israel IÑiguez afirmaba que "Mbappe es un concsentido y parte de culpa la tiene el Real Madrid". Dani Blanco era rotundo "Es un vacile sideral de Mbappe a Mourinho y al Real Madrid".

La salida de Cristiano de la concentración de Portugal, la retirada de Messi de la selección y el caso Negreira fueron temas también tratados además d ela gran racha de la selección española de fútbol.