La absurda norma de LaLiga que impide el fichaje de Carvajal por el Getafe

Entre el Getafe y Dani Carvajal estaba todo cerrado. El lateral, agente libre desde que dejó el Real Madrid este verano, había llegado a un acuerdo con el club e incluso había superado el reconocimiento médico, importante tras dos lesiones importantes en la rodilla. Lo confirmó el propio Ángel Torres: el pacto entre las partes estaba hecho y solo faltaba el visto bueno de LaLiga para inscribirlo. Horas después, el presidente azulón dio el fichaje por roto. ¿Qué había pasado? Era necesario rebajar la ilusión entre la afición porque era probable que el control económico de LaLiga tirara abajo el fichaje, tal y como ha sucedido.

La operación encajaba para los dos. Carvajal quería seguir en Madrid y el Getafe sumaba, a coste cero, un lateral de 34 años y 27 títulos, entre ellos seis Champions, para el equipo de Bordalás. Un soldado de primera categoría, con experiencia, al servicio del general que comanda las tropas de Getafe. El escollo no ha sido deportivo ni contractual. Ha sido el control económico de LaLiga.

El límite de coste de plantilla del Getafe ronda los 56-57 millones. Con ese margen, el fichaje no pasa el filtro. La revisión no la hace LaLiga ni la Federación, sino un comité independiente de tres expertos en materia económica y deportiva. Deciden si la incorporación es coherente con el mercado y si el club dispone de límite suficiente para asumirla.

El comité cruza el salario pactado, la cifra de traspaso —aquí nula, al ser libre—, la edad y, de forma decisiva, la procedencia. Haber sido capitán del Madrid y cobrar allí un sueldo alto, en torno a los 10 millones netos, pesa en contra. La regla parte de que un recorte tan brusco —bajar, por ejemplo, a unos 400.000 euros— no resulta creíble, aunque el jugador lo acepte.

El motivo oficial es evitar fraudes y pagos en b: que un club declare una cifra baja y complete el resto por vías opacas, como patrocinios irregulares. Las medidas las acordaron todos los clubes, así que el Getafe las conocía. La consecuencia es otra: un futbolista dispuesto a ganar mucho menos por seguir en su ciudad queda bloqueado y, de facto, empujado a mercados que pagan más, como Arabia. La norma, irónicamente, no se la impusieron al Getafe desde fuera. La aprobaron todos los clubes de LaLiga, el propio Getafe incluido.