La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el médico de Maradona por homicidio con dolo eventual

El juicio por la muerte del histórico futbolista entra en su recta final. Este jueves, el Ministerio Público ha presentado sus conclusiones y ha solicitado doce años de prisión y diez de inhabilitación profesional para Leopoldo Luque, quien fuera el facultativo de cabecera y neurocirujano de Diego Armando Maradona. Se le acusa de un delito de homicidio simple con dolo eventual, lo que implica que el profesional era plenamente consciente de que sus actos y omisiones podían conducir al fatal desenlace y, pese a ello, decidió asumir el riesgo.

La figura penal del homicidio con dolo eventual es significativamente más grave que el homicidio culposo, y bajo este mismo prisma los fiscales han apuntado a otros altos responsables del cuidado del jugador. En concreto, han reclamado diez años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la conocida compañía de medicina privada Swiss Medical. Por su parte, la psiquiatra Agustina Cosachov se enfrenta a una petición de ocho años entre rejas y diez de suspensión para ejercer su profesión.

El resto del equipo de asistencia también ha sido objeto de las acusaciones, aunque en este caso bajo la tipificación de homicidio culposo. Para el psicólogo Carlos Díaz, la petición asciende a cinco años de prisión y diez de inhabilitación. En un escalón levemente inferior se sitúan el jefe de enfermeros, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón, para quienes se exigen cuatro años de privación de libertad y ocho de inhabilitación.

La única nota discrepante en el escrito de acusación ha sido la del médico clínico Pedro Di Spagna. Los representantes del Estado han solicitado su absolución formal, argumentando que únicamente visitó al paciente en una ocasión puntual y, por lo tanto, no tuvo "potestad ni decisión para encaminar la salud" del deportista durante sus últimas semanas de vida, quedando eximido de toda responsabilidad penal.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en medio de un proceso de recuperación que se llevaba a cabo en su propio domicilio. Según las contundentes palabras del fiscal Patricio Ferrari durante su alegato de cierre, los seis imputados principales infringieron gravemente los deberes a su cargo y ejecutaron acciones contrarias a la ética y la práctica médica. Ferrari subrayó que el tratamiento fue "anárquico" y se caracterizó por una "desorganización absoluta", con dos jefaturas paralelas encabezadas por Luque y Forlini que derivaron en una situación de desamparo intolerable para el paciente, dejándolo librado a su suerte.

El proceso judicial, que ha captado la atención mediática internacional, arrancó el pasado 14 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de la localidad de San Isidro, situada en las afueras de la capital argentina. Según recoge la agencia EFE, el tribunal ha celebrado a lo largo del debate un total de 45 audiencias dedicadas a la producción de pruebas. Durante estas sesiones, se han escuchado 75 testimonios clave y se ha expuesto un centenar de mensajes extraídos de los teléfonos móviles de los acusados, material probatorio que ha resultado fundamental para cimentar la acusación de la Fiscalía.