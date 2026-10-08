La UEFA retira su confianza a Infantino y exige una reforma integral de la gobernanza de la FIFA

La UEFA y sus asociaciones miembro han acordado iniciar un profundo proceso de cambios en la estructura de la FIFA. Durante una reunión celebrada este jueves en Berlín, las federaciones nacionales del Viejo Continente, con la única excepción de Azerbaiyán, consensuaron un documento estratégico para enderezar el rumbo del máximo organismo del balompié mundial, advirtiendo de que las modificaciones institucionales no serán suficientes si no van acompañadas de una renovación en la cúspide directiva.

El ente europeo ha dejado claro que sus integrantes han perdido la confianza en la gestión de Gianni Infantino. Según ha indicado la propia institución en un comunicado, resulta indispensable apostar por "un nuevo liderazgo con una figura respetada y capaz de unir". Este futuro mandatario debe contar con una visión amplia, experiencia contrastada y un firme compromiso con la integridad y la independencia del deporte.

En el ámbito de la gobernanza, las propuestas aprobadas exigen una estricta separación de poderes. De este modo, los principales órganos institucionales, como el Congreso, el Consejo, la Comisión de Urgencia, el presidente y el secretario general, tendrían que ejercer "sus propias competencias" sin injerencias. La organización defiende que el líder debe limitarse a marcar el rumbo y no a gestionar el día a día, mientras que el secretario general quedaría sujeto a una mayor rendición de cuentas.

Otro de los pilares de la propuesta se centra en la transparencia y en el blindaje de la toma de decisiones. La confederación demanda un refuerzo de la ética, la disciplina y la auditoría, protegiendo a los comités de vigilancia frente a cualquier tipo de interferencia presidencial o ejecutiva. Además, reclama que se prohíban las resoluciones unilaterales sobre el calendario internacional y los torneos, exigiendo un consenso absoluto para acometer modificaciones sustanciales.

En el apartado económico, el Viejo Continente pone el foco en el control del gasto y las reservas financieras. El texto subraya de manera categórica que el patrimonio del ente rector no podrá destinarse a campañas electorales o ambiciones personales. En su lugar, se propone establecer una política transparente que regule las inversiones, solicitando una financiación adicional de al menos diez millones de dólares para cada asociación miembro, de forma complementaria a los recursos que ya distribuye el programa Forward.

Las conversaciones sobre esta hoja de ruta y la búsqueda de un nuevo liderazgo mundial continuarán en los próximos meses entre las distintas federaciones. La institución europea ha anunciado que volverá a reunir a sus 55 asociaciones nacionales antes del 17 de noviembre de 2026 para evaluar los avances de esta ansiada reforma.