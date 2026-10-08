Mourinho tira de ironía con el City y recuerda el caso Negreira: "Yo viví esos tiempos en el Madrid"

José Mourinho nunca ha sido amigo de morderse la lengua. Tampoco ahora, más de una década después de su primera etapa en el Real Madrid. El técnico portugués ha vuelto a dejar una de esas frases que parecen lanzadas con una sonrisa, pero que llevan bastante más carga de profundidad de la que aparentan. Al ser preguntado por el largo proceso abierto contra el Manchester City por las irregularidades financieras cometidas durante varias temporadas, el de Setúbal optó por tomárselo con humor: "Tendré que tener suerte de estar aquí cuando llegue la sentencia final".

El portugués, en una entrevista concedida al Corriere dello Sport, ironizó sobre un procedimiento que todavía puede prolongarse durante años entre la sentencia y los posteriores recursos. "Prefiero reírme un poco, porque creo que tendremos un final. Pero yo, que tengo más de 60 años, tengo que tener la suerte de estar aquí cuando llegue la sentencia final. Porque ahora tendrá una sentencia y después el recurso...", comentó.

Una manera, a lo Mourinho, de describir la paciencia que exige la justicia deportiva. El entrenador no entró a valorar el fondo de la resolución, pero sí puso el acento en una cuestión evidente: entre que se inicia un procedimiento y se conoce su desenlace definitivo puede pasar una eternidad.

Nueve temporadas bajo la lupa

Las palabras de Mourinho llegan después de que la Premier League comunicara el pasado 29 de septiembre que una comisión independiente había declarado al Manchester City culpable de cometer infracciones graves de las normas financieras durante nueve temporadas, además de considerar probado que el club incumplió buena parte de las obligaciones de cooperación con la investigación.

Según la resolución, las irregularidades abarcan el periodo comprendido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. La comisión concluyó que el club había concertado contratos ficticios con algunos de sus socios comerciales y que presentó cuentas inexactas, ocultando, según sus conclusiones, la situación real de sus finanzas. El objetivo habría sido inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo investigado.

Un asunto de enorme trascendencia para el fútbol inglés que, sin embargo, todavía tiene recorrido jurídico. Y ahí es donde Mourinho encuentra el filón para soltar sus frases cargadas de ironía. Primero llegará una sentencia y después vendrán los recursos, recuerda el técnico. El final definitivo, por tanto, queda todavía bastante lejos.

"Yo viví aquí los tiempos importantes de Negreira"

Mourinho aprovechó además la conversación con el medio italiano para mirar hacia España y recordar otro de los grandes escándalos que han sacudido al fútbol en los últimos años: el caso Negreira. El entrenador portugués estableció un paralelismo temporal con su etapa en el Real Madrid, aunque dejó claro que entonces nadie conocía públicamente la dimensión del asunto.

"Pienso que el problema es la suerte de los momentos en los que llego a un determinado club. Yo he vivido aquí, en el Real Madrid, los tiempos importantes de Negreira. Nadie lo sabía, pero lo hemos vivido. Después me fui y ahora se acaba sabiendo", afirmó.

El portugués se refería así a los pagos, por un valor total de 8,4 millones de euros, realizados durante 17 años (2001-2018) por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Un caso que ha generado una investigación judicial y una enorme controversia en el fútbol español.

La frase de Mourinho vuelve a encajar en una de sus especialidades: la perspectiva del entrenador que asegura haber estado en el lugar adecuado —o equivocado— en el momento menos oportuno. En Madrid vivió una época de enorme rivalidad con el Barça y ahora observa desde fuera cómo algunas de aquellas historias han adquirido una dimensión que entonces nadie podía imaginar.

El Madrid llegó después de los rumores

Mourinho también recordó cómo se produjo su llegada al Real Madrid este verano pasado. Lo hizo con cierta nostalgia de su etapa en el Benfica, donde asegura que se encontraba feliz y tenía previsto completar su contrato de tres temporadas. "Yo era muy feliz. Era un club especial para mí, estaba a diez minutos de casa, algo que no sucedía hace 20 años. Era un club que necesitaba un salto y yo pensaba cumplir allí mi contrato de tres años", explicó.

La historia, sin embargo, terminó dando un giro cuando los rumores comenzaron a situarle en el Santiago Bernabéu. "Me sorprendió que me relacionasen con el Real Madrid, aunque siempre hemos mantenido el contacto", recordó.

También recordó cómo fue su fichaje por el club blanco por primera vez en 2010. Mourinho llegó al Bernabéu después de conquistar prácticamente todo con el Inter de Milán y con la misión de plantar cara al Barcelona de Pep Guardiola. Tres temporadas después se marcharía dejando una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de haber devuelto al Madrid a las semifinales de la Champions.

"El fútbol no ha evolucionado, se ha transformado"

El portugués también aprovechó la entrevista para reivindicar un fútbol diferente al actual. Mourinho no cree que el deporte haya evolucionado: simplemente considera que ha sufrido una auténtica transformación, especialmente en la figura del entrenador.

"Hoy la carrera de un entrenador es mucho más corta, llegas rápido y te vas rápido", señaló. En su opinión, se ha perdido aquel prototipo de técnico que acumulaba décadas de experiencia, pasando por diferentes clubes y construyendo una carrera mucho más prolongada.

Y entonces aparecieron algunos de los nombres que marcaron una época: Alex Ferguson, Fabio Capello, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi o Arsène Wenger. Entrenadores que, según ha recordado Mourinho, acudían a las reuniones de la UEFA con un peso específico difícil de encontrar en el fútbol actual.

De Ferguson a los 40 analistas

La nostalgia dio paso después a una radiografía del fútbol moderno. Mourinho reconoce que los recursos actuales son extraordinarios, pero también utiliza ese dato para ilustrar hasta qué punto ha cambiado el deporte. "Cada equipo viaja con dos autobuses, uno para jugadores y otro para el cuerpo técnico", explicó. Y puso como ejemplo las listas de habitaciones de los hoteles, donde junto a los futbolistas aparecen decenas de profesionales dedicados al análisis, las redes sociales y otras áreas.

"Están los jugadores y luego hay otras 40 para analistas, gente de redes sociales...", señaló.

Mucho ha cambiado el fútbol desde aquellos tiempos en los que un entrenador parecía cargar prácticamente con todo el peso de un equipo. Mourinho, que ha vivido desde dentro esa transformación, mira ahora el fútbol desde una perspectiva privilegiada: la de quien ha ganado en varios países, ha pasado por algunos de los grandes clubes de Europa y, sobre todo, ha visto cómo los problemas del fútbol también se han hecho cada vez más grandes y más lentos de resolver.

Por eso, cuando le preguntan por el caso del Manchester City, Mourinho prefiere reírse. Porque sabe que en el fútbol moderno hasta las sentencias parecen necesitar una prórroga.