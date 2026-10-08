Temor en la Premier League a presiones políticas para rebajar la sanción al Manchester City

La preocupación crece en el seno del fútbol inglés ante la posibilidad de que el poder geopolítico y económico altere el curso de la justicia deportiva. Varios equipos de la máxima categoría desconfían de que una intromisión política termine mitigando el castigo que debe recibir el conjunto mancuniano, tras ser hallado culpable de cometer múltiples irregularidades en sus cuentas durante más de una década.

Según ha revelado la cadena británica BBC, el nerviosismo se ha disparado a raíz de las declaraciones cruzadas entre diversos actores políticos del país. En concreto, las alarmas saltaron tras los comentarios del alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, quien destacó que el fondo de inversión de Abu Dabi ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad desde su desembarco en el año 2008. El regidor laborista llegó a calificar de "muy preocupante" la hipotética marcha de los propietarios emiratíes si el club sufriera un castigo ejemplar.

Esta postura obligó a intervenir a Downing Street. Un portavoz del Ejecutivo tuvo que salir al paso para aclarar que "nadie está por encima de la ley" y asegurar que, si el proceso de apelación ratifica la culpabilidad de la entidad, esta deberá acatar una resolución proporcional a la gravedad de los hechos.

Sin embargo, las explicaciones no han convencido a la oposición. Desde el Partido Conservador, Kemi Badenoch ha exigido al Gobierno que publique los detalles de las reuniones mantenidas entre el primer ministro y los altos ejecutivos del vigente campeón de liga. La opacidad en torno a estos encuentros alimenta las suspicacias sobre un posible trato de favor para proteger las relaciones diplomáticas bilaterales.

El temor de los clubes rivales se fundamenta también en las veladas advertencias lanzadas desde Oriente Medio. El país del Golfo Pérsico ha dejado caer que podría reducir drásticamente su inversión en el Reino Unido si se aplican represalias contundentes contra su franquicia deportiva. Esta dimensión diplomática amenaza con condicionar el veredicto definitivo que la comisión independiente debe emitir en los próximos meses.

Las entidades que compiten en el campeonato doméstico consideran "muy raros", "torpes" y "sorprendentes" los movimientos del Ejecutivo frente a un caso que debería circunscribirse al ámbito estrictamente deportivo. En las próximas semanas se espera conocer el resultado de la apelación presentada por la defensa del equipo celeste, un paso previo a la confirmación de las sanciones que, de cumplirse los plazos previstos, se harán oficiales antes de que concluya la presente temporada.