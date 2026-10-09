El Atlético en bici es muy romántico, pero no ganará nada en la Fórmula 1

"Shai Gilgeous-Alexander se une al Grupo de Propietarios del Atlético de Madrid". Con esta frase se hacía oficial ayer jueves que el dos veces MVP de la NBA entraba ayer en el accionariado del club rojiblanco. Más capital americano si contamos con la presencia del que ahora es el rey de la casa, Apollo. Pues bien, el debate empieza a surgir con más fuerza aunque ya estaba antes: ¿el Atlético está perdiendo identidad?

El otro día tuve una conversación curiosa con un compañero. Me decía que prefería volver al Atlético de antes, sin Apollo y sin inversiones de otros sitios. No quería un Atlético así. A los 5 minutos la conversación se fue a lo deportivo y me dijo que estaba harto de ser terceros en Liga y no ganar títulos. La pregunta es entonces: ¿en qué quedamos?

Es una pena, porque el fútbol actual lleva años encorsetado en el negocio monetario, pero toca elegir. No se puede estar al plato y a las tajadas, como comúnmente se dice. No puedes ir a ver A todo gas 8 y pedir guiones sesudos o ir a ver La Bola Negra y decir que no has tenido muchas escenas de acción con automóviles. O equipo sin cambios ni inversiones que no luche en la élite o aceptar que para ganar títulos y competir tienes que crecer en economía, no en sueños. No quiero inversiones de fuera... pero odio ser tercero. No se sostiene muchachos, por ningún lado, porque solo con dinero se va a poder sentar uno en el cajón con el 1 debajo. El resto, humo.

Lo que no podemos hacer en el Atlético de Madrid es pedir que se compita solo con amor y romanticismo. Con el corazón no se gana al dinero, señoras y señores. No marcas más goles con un delantero que vale 10 millones que con otro que cuesta 100 salvo que tengas la mayor de las suertes. ¿Te conformas con ser tercero? No toques nada. ¿Quieres algo más? Pues Apollo, NBA y lo que venga con un proyecto serio a nivel financiero y deportivo.

Ojo, el Atlético jamás perderá su esencia, porque eso depende del hincha, no de los dueños o de los inversores. El romanticismo colchonero seguirá. El ADN no se perderá. Pero seamos serios, realistas y pragmáticos: no pidamos ganarle a un F1 con una bicicleta. Sí, las fotos montando en bicicleta quedan mejor, son más idílicas, te recuerdan a tu niñez… ok a todo. Lo compro todo. Lo que pasa es que el escenario del fútbol no es la Sierra de Gredos. No es mi maravilloso pueblo, El Arenal. No, el fútbol es una mezcla entre Tokio en hora punta, Nueva York en plena ola de frío y si nos queremos ir a la ficción, directamente una Sin City sin ley. Traducción: o comes o te comen, y sin dinero eres hombre muerto.

Por lo tanto, toca elegir. O somos románticos y vamos en bici contra los Fórmula 1 o cogemos el dinero, nos compramos un monoplaza y competimos. Las dos cosas no valen y menos pedir lo primero y luego echar pestes sobre Simeone cuando con mucho menos que los demás logra hacer frente a los más grandes. A o B, porque en el mundo del fútbol no hay C. Bici o monoplaza. Ustedes eligen.