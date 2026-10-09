El Atlético no olvida: recado al Real Madrid por el "milagro" Valverde

Esguince grado 3 de Fede Valverde en el derbi que acabó con 2-1 para el Atlético en el Metropolitano. Ese fue el parte médico que se filtró a los medios de comunicación. Tres semanas de baja se dijo al mismo tiempo, algo que mucha gente no entendió bien, ya que habitualmente un esguince tan severo tiene un tiempo de baja mayor.

Según el Real Madrid, es posible. Según el Atlético de Madrid, no, y por ello los rojiblancos han puesto hoy un nuevo tuit que se lanza al cuello del conjunto blanco como ya ha pasado otras veces.

El tuit es este:

Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada.

#RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

"Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada. #RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste", reza el tuit del equipo colchonero.

El Atlético, según ha podido saber Libertad Digital, no olvida lo que pasó con la lesión de Correa de hace unas temporadas, curiosamente, tras una entrada de Jude Bellingham en un derbi. Según el Atlético, "llamaron mentiroso a Correa" e incluso se llegó a decir "que estaba fingiendo y que no jugó un partido" para seguir con la mentira. Tras realizarle pruebas médicas, el Atlético de Madrid confirmó que Correa padecía un esguince leve de rodilla (grado I).

Los rojiblancos han esperado su momento y han atacado por redes sociales con el caso Valverde.