El Barça ata a una de sus joyas: Xavi Espart, hasta 2030

El FC Barcelona ha anunciado la renovación de Xavi Espart hasta el 30 de junio de 2030. El defensa de 19 años, formado en La Masía, está teniendo un papel destacado en este inicio de temporada y se ha consolidado como una de las jóvenes promesas con mayor proyección del club.

"El FC Barcelona y el futbolista Xavi Espart han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que lo vinculará con el club hasta el 30 de junio de 2030", ha comunicado la entidad azulgrana. El jugador barcelonés firmará el nuevo contrato en un acto que tendrá lugar en los próximos días.

Espart debutó con el primer equipo la pasada temporada, pero ha sido desde este verano cuando ha ganado protagonismo a las órdenes del técnico alemán Hansi Flick. Su polivalencia le permite actuar en ambas bandas y también ocupar posiciones más centradas, una versatilidad que ha facilitado su entrada en los planes del entrenador.

El canterano ya ha estrenado su cuenta goleadora —marcó en la victoria por 2-4 frente al Levante— y suma además dos asistencias, cifras que reflejan su buen comienzo. Con esta renovación, el Barça apuesta por asegurar la continuidad de un futbolista que ha aprovechado sus oportunidades y sigue creciendo dentro del primer equipo.