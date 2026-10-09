Flick elogia a De la Fuente por cuidar a sus jugadores: "Es perfecto"

Hansi Flick vuelve a tener motivos para preocuparse por el estado físico de su plantilla. El entrenador del FC Barcelona ha confirmado este viernes que Raphinha no estará disponible para el encuentro de este sábado ante el Getafe ni para el compromiso del próximo martes contra el Galatasaray en la Champions. El brasileño no sufre una lesión grave, pero el técnico alemán prefiere no correr riesgos después de los problemas físicos que sufrió el futbolista la pasada temporada.

"Debemos ir con cuidado teniendo en cuenta lo que pasó la temporada pasada con tres lesiones. No estará mañana ni tampoco ante el Galatasaray", explicó Flick en la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto azulón. Una baja sensible para un Barcelona que afronta dos compromisos exigentes y que vuelve a comprobar las consecuencias de los parones internacionales en una plantilla que necesita a sus principales figuras en las mejores condiciones.

Flick cuestiona los viajes de 30.000 kilómetros

El entrenador azulgrana también aprovechó su comparecencia para poner sobre la mesa un problema recurrente en el fútbol moderno: el desgaste de los internacionales, obligados en ocasiones a recorrer miles de kilómetros para disputar encuentros con sus selecciones. Flick no cuestionó el compromiso de Raphinha con Brasil, sino precisamente todo lo contrario: su predisposición a entregarse al máximo cada vez que viste la camiseta de su país.

"La selección es la selección y para cualquiera es el principal objetivo, defender a su país. Siempre se entrega al 100%", señaló el técnico, antes de plantear una pregunta que refleja su preocupación por el calendario: "Habría que pensar si es necesario jugar en Australia y viajar 30.000 kilómetros".

Flick considera que este tipo de desplazamientos supone una dificultad añadida para los clubes, aunque admite que poco puede hacer para cambiar una situación que escapa a su control. "Esta es la situación que tenemos que aceptar, porque siempre sigue, sigue y sigue. No es la mejor forma de hacerlo, pero tenemos que aceptarlo. No puedo cambiarlo, así que tengo que pensar en mi equipo y en qué podemos hacer mejor para gestionar estos minutos", reconoció.

Elogios a De la Fuente por cuidar a los azulgranas

Pese a sus reservas sobre el calendario internacional, Flick sí quiso destacar la labor del seleccionador español, Luis de la Fuente, al que agradeció expresamente la gestión de los minutos de los futbolistas del Barcelona durante el reciente parón. El alemán valoró tanto el rendimiento de España como la manera en que el técnico riojano ha administrado los esfuerzos de sus jugadores.

"Valoro mucho cuando veo a la selección española, por supuesto, su rendimiento, pero también por lo que ha hecho De la Fuente con mis jugadores. Es perfecto, ha gestionado los minutos", afirmó Flick, que también destacó la buena relación entre ambos cuerpos técnicos.

El preparador germano se mostró satisfecho de comprobar que sus futbolistas pueden rendir al máximo nivel con sus selecciones sin que ello implique necesariamente un desgaste excesivo. "Creo que la relación es bastante buena y me alegra mucho ver esto, que ellos también están jugando al más alto nivel y que es la mejor selección del mundo", añadió.

Lamine Yamal, camino de convertirse en el mejor del mundo

Si hubo un futbolista que acaparó los elogios de Flick fue Lamine Yamal, que cerró el parón internacional con cuatro goles en cuatro partidos con España. El técnico azulgrana destacó la confianza, la ambición y, sobre todo, la mentalidad del joven extremo, al que considera cada vez más cerca de alcanzar la cima del fútbol mundial.

"Disfruta jugando al fútbol. Si sale al campo a los 60 o 70 minutos, quizá no esté contento, pero para él es perfecto. Y, por supuesto, es mejor para él mantenerse a este nivel. Porque le encanta jugar al fútbol, la competición y eso se nota", explicó.

Flick fue todavía más contundente al valorar la evolución del internacional español, al que también considera uno de los futbolistas más destacados en los entrenamientos del Barcelona. "Ahora tiene confianza, pero además su actitud es increíble. Aquí, también en los entrenamientos, es de lo mejor. Esto es lo que necesitamos de él, porque va a ser el mejor jugador del mundo".

El entrenador alemán considera que Lamine está muy cerca de ese objetivo, aunque insiste en que su progresión dependerá de que mantenga la misma ambición en el trabajo diario. "Si aún no lo es, aunque creo que está cerca de serlo, lo será al 100% si sigue con esa actitud, con esa mentalidad de entrenar, de superarse, de mejorar cada día. Esa es la mentalidad correcta y, de momento, va por ese camino. Estoy muy contento", sentenció.

Gabriel Jesús, candidato a suplir a Raphinha

La ausencia del brasileño obliga a Flick a buscar alternativas en ataque. Una de ellas pasa por Gabriel Jesús, que gana enteros para ocupar su lugar ante el Getafe después de mejorar su adaptación al estilo de juego del Barcelona.

"Esa es la idea; ha mejorado mucho y se ha adaptado a nuestro estilo", explicó el técnico, que destacó las cualidades del delantero en las inmediaciones del área. "Su punto fuerte está en el área, cerca del área, y lo está haciendo bien; ha entrenado muy bien, valoro lo que he visto y, por supuesto, está listo", añadió.

Flick también ofreció novedades sobre Frenkie de Jong, cuya recuperación avanza favorablemente. El objetivo es que el centrocampista neerlandés pueda reaparecer en el encuentro contra el Betis, previsto para el 17 de octubre, aunque el cuerpo técnico no quiere precipitar su regreso.

"Quizá en el primer partido pueda ser incluido en la convocatoria y en el equipo. La evolución es buena, no tiene dolor, puede hacerlo todo. Pero también necesita algo más de tiempo, y se lo daremos", explicó.

Por ahora, toda la atención está puesta en el Getafe. Flick sabe que el conjunto azulón exigirá la mejor versión de su equipo y descartó distraerse con el compromiso europeo del martes. "El Getafe siempre es un partido difícil, defienden muy bien, tuvieron un gran éxito la temporada pasada, con la clasificación para la Conference. Sabemos cómo juegan y nunca es fácil enfrentarse a ellos", concluyó. "Para nosotros, el próximo partido en el que nos centramos es el del Getafe".