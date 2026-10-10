De gol de Vinícius y euforia de Mourinho a tanto anulado y roja directa por un tirón de pelo

Locura en el Bernabéu en una de las jugadas del año. El extremo del Real Madrid, Vinícius, que había entrado de recambio en la segunda parte y anotado el gol del 2-0 parcial, fue expulsado en el minuto 71 justo después de marcar el que parecía el tanto de la victoria madridista.
Nadie sabía lo que ocurría cuando el colegiado se iba al VAR a mirar la jugada con pase de Bellingham y gol de Vinícius. Pero era porque nadie vio a Vinícius tirarle del cabello de forma deliberada a un jugador del Villarreal mientras el balón rodaba en la banda.
Esta fue la jugada:
Vinícius agarró de forma inexplicable a Saliba del pelo y eso fue lo que señaló el colegiado tras revisar el VAR. Lo entendió como agresión y directamente sacó roja directa al brasileño.
Y la cosa no quedó ahí, ya que Vinícius se fue a por el colegiado y tuvieron que pararle varios de sus compañeros. Finalmente se lo llevaron al túnel con un enfado tremendo de por medio.
Ahora queda por ver el acta del partido y si Vinícius se lleva un castigo mayor por irse a por el colegiado.